MEM se prepara para la entrada en vigencia de la mezcla de gasolina con etanol

-

El MEM destacó que prepara una campaña informativa para resolver dudas de la población ante la entrada en vigencia de la mezcla de etanol con el combustible en el país.

OTRAS NOTAS: Piden que mezcla de etanol con gasolina sea opcional y no obligatoria

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) se prepara para poner en marcha una campaña de información dirigida a la población ante la entrada en vigencia de la mezcla obligatoria de gasolina con etanol.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, explicó que "el reglamento para utilizar la mezcla de gasolina con etanol fue aprobado a finales de diciembre", por lo que ahora toca seguir con las medidas planificadas.

Explicó que el siguiente paso es comunicar a los usuarios los alcances de la medida y despejar dudas sobre su aplicación.

La mezcla que se usará en guatemala es de 10 % de etanol. (Foto: Archivo / Soy502)

"La primera —medida— es informar a la población. Estamos diseñando un programa de información a la población para que estén plenamente conscientes sobre el tema", afirmó el funcionario.

Ventura aseguró que la mezcla de gasolina con etanol no representará riesgos para los vehículos que circulan en el país.

"Esperamos que tengan la plena seguridad de que no va a haber ninguna afectación a sus vehículos, sean de cuatro o de dos ruedas. No tendrán ningún problema", afirmó el ministro.

Agregó: "En escala general es muy bajo el contenido de la mezcla de gasolina con etanol, ya que apenas es el 10%"

El funcionario también destacó que la experiencia internacional demuestra que el uso de etanol en combustibles no genera problemas técnicos.

"Países como Paraguay, Bolivia están usando el 30% en la mezcla, la flotilla de Brasil, por ejemplo, asegura que puede usar 80%, por lo que problema tecnológico en el transporte no es", apuntó el ministro.

El año pasado se anunció que la mezcla comenzaría a aplicarse en el segundo semestre de 2026. (Foto: Archivo / Soy502)

Ventura reconoció que la implementación implicará inversiones en la cadena de distribución, especialmente en los importadores y estaciones de servicio pues "habrá que hacer algunas inversiones, especialmente en los importadores. Tendrán que cumplir plenamente con la normativa de las estaciones de servicio".

"Una estación de servicio que tenga bien atendida su instalación no va a tener ningún problema. Una estación de servicio que haya postergado sus mantenimientos, seguramente va a tener que hacerlos ahora que venga el etanol, pero en general los beneficios superan con creces a los costos", concluyó el titular del MEM.

El pasado 29 de septiembre de 2025, durante una conferencia de prensa, el ministro de Energía y Minas informó que la implementación de la mezcla entraría en vigencia en el segundo semestre de 2026, pero que para oficializarlo debería publicarse un acuerdo.

"Hemos estado en diálogos con los diferentes actores de la cadena de comercialización y se están haciendo ajustes al reglamento y se postergará por seis meses, empezarán las mezclas a partir del segundo semestre —de 2026— aún no ha sido publicada esa modificación", afirmó el ministro durante el anuncio.