Concierto de Juanes apoya a los niños guatemaltecos

  • Por Selene Mejía
13 de octubre de 2025, 13:16
Un porcentaje de las ganancias del concierto de Juanes irán para deversas organizaciones en apoyo a la niñez. (Foto: AFP)

Juanes regresa a Guatemala con su "Juanes Latam Tour" tras 8 años de su última visita y un porcentaje de lo recaudado, servirá para apoyar a la niñez guatemalteca. 

La visita del colombiano tiene doble propósito, además de disfrutar de sus éxitos, los asistentes colaborarán con diversas organizaciones sociales, a favor de los pequeños en situación vulnerable, en materia de salud y educación. 

"El concierto de Juanes no es solo música, es esperanza, sonrisas y corazones latiendo más fuerte. Tu apoyo transforma vidas y llega directo a quienes más lo necesitan", explica ASA Promotions, organizadora del evento. 

Fecha del concierto

La cita es el jueves 16 de octubre de 2025 en Fórum Majadas, a partir de las 8:00 p. m. 

Entradas

Los boletos estarán a la venta en Ticketasa.gt, ingresa aquí. Cada entrada es un acto de amor.

Precios

Mesas Platinum: Q490. 

Mesas Black: Q715.

Mesas Amex: Q1065. 

Estas son las organizaciones a las que se destinará lo recaudado: 

Fundación Aldo Castañeda

Fundación Infantil Ronald McDonald Guatemala

Fundación Margarita Tejada

juanes

