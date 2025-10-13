Concierto de Juanes apoya a los niños guatemaltecos

Juanes regresa a Guatemala con su "Juanes Latam Tour" tras 8 años de su última visita y un porcentaje de lo recaudado, servirá para apoyar a la niñez guatemalteca.
OTRAS NOTICIAS: ¡Vuelve tras 8 años! Anuncian concierto de Juanes en Guatemala
La visita del colombiano tiene doble propósito, además de disfrutar de sus éxitos, los asistentes colaborarán con diversas organizaciones sociales, a favor de los pequeños en situación vulnerable, en materia de salud y educación.
"El concierto de Juanes no es solo música, es esperanza, sonrisas y corazones latiendo más fuerte. Tu apoyo transforma vidas y llega directo a quienes más lo necesitan", explica ASA Promotions, organizadora del evento.
Fecha del concierto
La cita es el jueves 16 de octubre de 2025 en Fórum Majadas, a partir de las 8:00 p. m.
Entradas
Los boletos estarán a la venta en Ticketasa.gt, ingresa aquí. Cada entrada es un acto de amor.
Precios
Mesas Platinum: Q490.
Mesas Black: Q715.
Mesas Amex: Q1065.
Estas son las organizaciones a las que se destinará lo recaudado:
Fundación Aldo Castañeda
Fundación Infantil Ronald McDonald Guatemala
Fundación Margarita Tejada
MIRA