Conciertos deberán notificarse en Guatemala por coronavirus

El Ministerio de Salud Pública anunció este domingo que todos los conciertos y espectáculos que estén programados para realizarse en Guatemala a partir del 9 de marzo deberán notificarse a dicha cartera por la emergencia del coronavirus en el país.

En el marco del Estado de Calamidad Pública decretado por el presidente Alejandro Giammattei el pasado jueves, Salud detalló que los conciertos o eventos que cuenten con la participación de más de 150 personas, deberán notificarse con 48 a 72 horas de anticipación.

Salud informó que las entidades privadas que realicen espectáculos con más de 150 personas deberán informar sobre dicha actividad.

Dicha alerta deberá hacerse en el Área de Salud de cada localidad, señala el comunicado, por lo que no será necesario viajar hasta las instalaciones centrales del Ministerio para realizar esta gestión.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se declaró en alerta roja por el COVID-19, el cual ya tiene presencia en México y Costa Rica. Por esta razón, todas las personas que ingresan a Guatemala vía área y terrestre son revisados por autoridades de Salud.

Proceso

El mandatario dejó claro que no existen casos de coronavirus en Guatemala y la su decisión de decretar el Acuerdo 5-2020 es para prevenir. Sin embargo, aclaró que no significa que el país no esté propenso a registrar personas infectadas.

QUE NO SE TE PASE:

Soy502 consultó con el Ministerio de Salud y la encargada de comunicación, Ana Lucía Gudiel, explicó el viernes que el proceso para solicitar el permiso para realizar un evento (conciertos y hasta procesiones) consiste en enviar una carta al despacho ministerial solicitando permiso para realizarlo.

El Ministerio de Salud será el encargado de responder si dicho evento puede realizarse. En el Acuerdo 5-2020 se lee da potestad al Estado de "suspender toda clase de espectáculos públicos" y decidirá "restringir cualquier clase de reuniones o eventos que representen riesgo para salud de los habitantes".