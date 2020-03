Estado de Calamidad: ¿Qué pasará con las procesiones?

El Ministerio de Salud es el encargado de autorizar actividades masivas o eventos públicos durante el Estado de Calamidad, derivado de la emergencia del Coronavirus (COVID-19).

Esta medida entró en vigencia este viernes, luego de que el Acuerdo 5-2020 fuera publicado en el Diario de Centro América. Tal disposición estará vigente durante los próximos 30 días.

Las hermandades y responsables de cortejos procesionales, así como de conciertos, partidos y cualquier otro evento público, tendrán que solicitar permiso al Ministerio de Salud.

El proceso

Giammattei dejó claro que no se han detectado casos de Coronavirus en el país y que la decisión de decretar el Acuerdo 5-2020 responde a prevenir. "No hay ni un solo caso de Coronavirus, pero no significa que no vaya a haber", explicó el mandatario.

La encargada de comunicación del Ministerio de Salud, Ana Lucía Gudiel, explica que el proceso para solicitar el permiso consiste en enviar una nota o carta al despacho ministerial solicitando el permiso para realizar la actividad.

Luego, las autoridades se encargarán de responder si se puede realizar el evento. Sobre las actividades programadas para este viernes y fin de semana, Gudiel indicó que desconoce cómo se procederá. "Esto queda a discreción de las autoridades del Ministerio", indicó.

Para este sábado están programada la salida de procesiones del Santuario Arquidiocesano del Señor San José, y de velación de “Jesús Nazareno de la Buena Muerte”, de la Parroquia Santo Domingo.

El domingo saldrían cortejos procesionales de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios "El Calvario", y de velación de la Virgen María Santísima de la Soledad “Reina de la Humanidad”, de "La Recolección".

