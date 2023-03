Condenados en caso Lago de Amatitlán piden salir de prisión

Condenados por el caso Lago de Amatitlán, pidieron salir de prisión al asegurar que ya cumplieron con la sentencia.

TE INTERESA: Condenan a quince años y medio de cárcel a Roxana Baldetti

Cuatro de los condenados por el caso Lago de Amatitlán, solicitaron al Tribunal de Mayor Riesgo una medida sustitutiva y así salir de prisión.

La petición de los condenados se basa en que fueron sentenciados a 7 años de prisión conmutables y 5 inconmutables, de los cuales los conmutables ya los pasaron en prisión a la espera que la sentencia quede en firme.

Entre los condenados está Lizbeth María Alonzo Azurdía, ex directora de Amsa; Sandra Nineth García España, ex directora administrativa; Juan Edy Estuardo Díaz, Ex subdirector y Pablo Roberto Gonzáles ex secretario específico para temas del agua.

Los abogados defensores sostienen que fueron condenados a 7 años por asociación ilícita y cinco años por fraude, por lo que llevan en total 7 años y dos meses en prisión preventiva.

Además, señalaron que la condena no ha quedado en firme por un recurso de casación, el cual también está pendiente de resolverse.