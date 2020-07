Presidios sobre Roxana Baldetti: “Ella es una persona solitaria”

El director del Sistema Penitenciario (SP), Luis Escobar Ovalle, informó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti se encuentra bien de salud, ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

Baldetti permanece en la cárcel para mujeres Santa Teresa: "Ella es una persona solitaria y servicios médicos dice en su último informe que está bien", declaró Escobar.

El funcionario dio a conocer que realizará una visita personal para preguntarle directamente. "Necesito ir a ver que esté bien. Imagínese que tenga una descompensación y que no la reporte, porque no se quejan, entonces no quiero tener una tragedia", expresó el director del SP.

Aclaró que Roxana Baldetti no tiene privilegios en el centro carcelario y como otra privada de libertad recibe encomiendas, tiene custodio y servicio médico.

Los casos positivos de Covid-19 entre reclusas es menor que en hombres. Presidios confirmó que se han reportado cuatro casos de mujeres.