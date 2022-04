Conductor de Debanhi revela fotografía inédita de ella previo a su desaparición

En una entrevista exclusiva el taxista de una aplicación contó su encuentro con Debanhi y el motivo por el que decidió dejarla en el lugar.

Juan David Cuéllar, conductor dejó en la carretera a Debanhi Escobar, habló por primera vez acerca del caso, con el fin de afirmar que en todo momento trató de ayudar a la joven y llevarla a casa, además de desmentir que haya abusado de ella como se dice.

En una entrevista exclusiva con el medio "Info 7" el taxista de una aplicación contó su encuentro con Debanhi y el motivo por el que decidió dejarla en el lugar.

Acerca de por qué grabó audios y tomó fotos de Debanhi él contó a Luis Padua, uno de los periodistas que lo entrevistó, que quiso cubrirse las espaldas pues la joven no quería que él la llevara a casa y ella se quedó en plena carretera sola, algo que él no pudo evitar a pesar de haber tratado.

"Si me la llevaba contra su voluntad, en el camino corría el riesgo de que podía ver a una patrulla y pegado a los vidrios y yo meterme en problemas", aseguró, por ello y porque ella insistía en que la dejara, ya no insistió cuando ella se bajó.

"Incluso me habría arriesgado, no había problema, pero ella no quería irse", agregó.

Juan David Cuellar le tomó otra foto:

Juan David afirmó que tomó la foto que se hizo viral porque quería demostrarle a las amigas que ella no se había querido quedar con él.

¿Le tomaste varias fotos? le preguntó la periodista Gladys Cárdenas.

"Fueron dos, la que todos han visto y una que está ahí, no sé si se puede mostrar, incluso la hora y todo, esa foto nadie la tiene".

El periodista Luis Padua le dijo que la foto estaba un poco movida y el respondió que la tomó desde el auto.

"Ahí se alcanza a ver el tablero del carro, muchos decían que la otra estaba editada y que no era real, ahí viene la hora y la ubicación", explicó.

"Esa fue una evidencia para las amigas, de que ella se había bajado y que estaba ahí, para que vinieran por ella", dijo él.

La imagen está en blanco y negro pues está impresa junto a toda la conversación de WhatsApp, actualmente la fiscalía general cuenta con el celular de Debanhi.

En la conversación de WhatsApp él le pregunta a las amigas si ella consumió algo o tomó alcohol pues no era coherente en su conversación, "Yo iba por las tres, si hubiese sabido que solo iba una no habría aceptado el viaje", explicó.

"En ningún momento la toqué, ni siquiera para tranquilizarla, al contrario, ella se pasó al asiento de adelante, fue algo que me sorprendió pero yo nunca me pasé con ella o la acosé para nada", explicó.

(Foto: Oficial)