Taxista que llevó a Debanhi rompe el silencio y da su versión de lo ocurrido

Juan David Cuéllar, conductor que tomó la última fotografía de Debanhi Escobar mientras la dejaba en la carretera, habló por primera.

Cuéllar fue entrevistado en exclusiva por el medio de Nuevo León llamado "Info 7" y contó con detalle qué ocurrió esa noche, además reveló audios que él grabó cuando estaba con la joven.

Juan David afirmó que por su seguridad grabó audios y tomó las dos fotografías de la joven, pues el viaje que haría con Debanhi le parecía muy extraño.

Los periodistas Luis Padua y Gladys Cárdenas entrevistaron al testigo y ahora implicado en el caso de Debanhi Escobar.

Esta es su versión:

"¿Cómo diste con Debanhi y sus amigas?" dijo Luis.

"Ellas me contactaron por medio de la aplicación, yo las llevé de San Nicolás rumbo a las quintas de la PGR, una de las amigas de Debanhi me pidió mi número para contactarme después", dijo Juan David.

"¿Te había llamado por la aplicación de Didi ¿verdad?", dijo Luis.

"Sí, por la aplicación de Didi, ya después me mencionan que si les puedo facilitar mi número para regresarlas después de la fiesta, yo les comento que sí, siempre y cuando estuviera de donde fue el lugar de la fiesta, alrededor de las 4 de la mañana me mandan un mensaje de WhatsApp donde me dicen que si puedo pasar por ellas y al momento les digo que sí, que tardo de 10 a 125 minutos para pasar por ellas, pero nada más suben a Debanhi, se sube o la suben, no vi, como era en la parte de atrás, yo nada más escuché un portazo, Debanhi me dice que avance, mientras las amigas por un lado me están hablando".

"Al momento que empiezo mi recorrido me dice que me espere, yo me espero, en eso pasan las amigas junto con otros chavos que estaban en la fiesta, pasan en otro carro, alrededor de las 4 o 5 de la mañana".

"¿Y por qué se fueron en otro carro y Debanhi contigo?", dijo Luis.

"Lo único que me comentó ella fue que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, no especificó a dónde, simplemente me dijo que sí, que no la habían querido llevar, que eran malas amigas y comenzó a llorar, después de eso me pide un cable para cargar su celular, yo le paso el cable y ella se pasó adelante", siguió Juan David.

"¿El carro estaba detenido? ¿ella se pasa a la parte de adelante?", preguntó Luis y a todo Juan David contestó que sí.

"Eso no es común pero igual no le dije nada, simplemente le di el cable, lo conectó, ella se metió a su celular y...", dijo Juan David.

"¿Era necesario que se pasara para adelante?", le cuestionó Luis.

"No, no era necesario, yo ya le había pasado el cable pero ella se pasó adelante", contó.

"Al momento que me dice que se habían portado mal sus amigos con ella empezó a llorar y yo le decía que no se preocupara, que yo la iba a llevar a su casa, al momento en que le pedí su dirección, ella no me quizo dar la referencia de su domicilio, llamé a las amigas y ellas me pasaron la dirección", explicó Cuellar.

"¿Cómo que no te quiso dar la dirección de su casa ¿no la ibas a llevar a su casa?", preguntó el comunicador.

"No sé. simplemente se volteaba, hacía como que estaba enojada, no sabría decir a dónde quería que la llevara", dijo el taxista, aclarando que todo ese tiempo el auto estuvo detenido.

"¿Las amigas avanzaron?", preguntó Gladys Cárdenas.

"Sí, se fueron, incluso una de ellas me comentó que tenía rastreado el celular de Debanhi para que la llevara a su casa y yo le dije, 'no hay problema', yo la llevo a su casa, aún pensando que me iba a decir a dónde la iba a llevar, ella me dice que me detenga, me detengo y me dice que la bajara ahí pero era monte y le dije: 'no te puedo dejar aquí, mejor te dejo donde te recogí', al momento de llegar donde la recogí me dijo que no, que no se quería bajar ahí, que la dejara en una fiesta que estaba al lado de esa quinta, al momento que la llevo a la puerta de esa quinta me dice que no, que no se va a bajar, se ríe, se voltea, se hace la enojada, yo le digo que la llevo a su casa, le sigo insistiendo, yo ya con la dirección que me habían pasado las amigas, le pregunto si es esa la dirección y ella me dice que sí pero no vio el celular, simplemente volteó, yo avanzo y en la carretera a Laredo y me dice que me detenga".

"Me detengo pensando que iba a vomitar, en ningún momento se me ocurrió que ella se fuera a bajar, se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías, le aviso a sus amigas de que se bajó, incluso también le aviso a un compañero de trabajo: 'oye, me está pasando esto'. Me quedé aproximadamente 3 minutos ahí parado a ver si ella se arrepiente, se regresa, ella nunca volteó, lo que hice fue seguir mi camino, dije: 'no puedo hacer nada', igual mi casa está cerca" ,dijo.

"Hay algunas dudas a partir del momento donde la dejas, hay un video, lo ha dicho la fiscalía, donde se ve que ella iba en el asiento del copiloto, según se ha especulado tú la tocaste o abusaste de ella, o pasaste tu mano por encima de su cuerpo, ¿esto es verdad?", le cuestionó Luis.

"En ningún momento, yo siempre traté de ayudarla pero la chava andaba... ¡no estaba en sus cinco sentidos!, lo puedo decir, no estaba en sus cinco sentidos", agregó.

"¿Percibías alcohol o por qué lo dices?", dijo Luis.

"Fue por sus palabras, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa, incluso grabé un audio donde hablaba de cosas que no habíamos platicado, yo no la conocía y me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo, yo le dpreguntaba por su domicilio y ella sacó otras cosas", dijo.

"¿Tú grabaste un audio de ella por algún motivo especial?", dijo el comunicador.

"No, simplemente porque hablé con un amigo, un compañero, para decirle: 'oye, traigo esta chava, me estaba diciendo de una verdad, me hablaba de una verdad y yo le preguntaba ¿Qué verdad? y ella me decía, ¡la verdad, la verdad!'.

El joven afirmó que tiene copia de las grabaciones porque el celular se lo quedó la fiscalía y él le envió toda la conversación a su mamá para tener un respaldo.

"Transferiste las conversaciones?" dijo.

"Sí porque desde el día uno mi celular lo tiene la fiscalía, me solicitó entrevista, siempre estado disponible para cualquier investigación".

Esto decían los audios

"Mis papás merecen la verdad, mis papás merecen la verdad, la de verdad, verdad", contó Juan David que exclamó Debanhi. "¿Cuál verdad?", le preguntó.

"Yo no sé de qué verdad hablaba ella, incluso me dijo muchas cosas: que sus papás eran abogados, que ella les iba a decir que yo la traía en la fiesta pero yo andaba trabajando, como que ella mezcló otra conversación con alguien más que pensaba que era yo", dijo Juan David.

"¿Ella pensaba que tú la acompañaste a la fiesta?", le dijo Luis.

"Sí, pensaba que era yo pero yo acababa de llegar, ella me decía: 'no, mis papás van a saber que tú me traías a la fiesta' y yo en ningún momento", enfatizó.

"Cuando ella deja a sus amigas dices que lloró incluso", le preguntó el presentador.

"No me platicó en ningún momento de ninguna pelea, simplemente me dijo que eran malas amigas y que se habían ido y empezó a llorar", agregó.

"¿Pero tú tenías contacto con las amigas, tú te escribiste con ellas después de dejarla?, preguntó el presentador.

"En ningún momento sabía que era una, yo sabía que eran las tres a las que iba a llevar a su casa, en eso habíamos quedado en el viaje de ida", dijo Juan David.

"¿Y por qué no una?

"Porque una y alcoholizada es muy riesgoso para mí, más fuera de la plataforma, habíamos quedado que yo a las tres las iba a llevar a su casa", dijo él.

David mostró las copias de los pantallazos de las conversaciones que tuvo con las amigas de Debanhi y no quiso revelar sus nombres y aclaró que él las conoció en el viaje de ida que ellas solicitaron hacia la fiesta.

Entre la plática, él les preguntó si estaba drogada o había tomado y ellas contestaron que solo vodka, él les preguntó si alguien le había dado algo.

Juan David también afirmó que él estuvo en contacto con las amigas porque quería que ellas regresaran por ella.

"Yo le dije, '¿dónde vives', déjame llevarte a tu casa', márcale a tus papás, le mencioné a su mamá, le dije: 'mándame el número de tu mamá', para marcarle y ella no me lo quiso dar, no me quiso dar su dirección, incluso yo le pedí a sus amigas el número de su mamá y no me lo quisieron dar", afirmó, agregando que les dijo a las jóvenes que no dejaran a su amiga allí porque se había quedado sola.

