Fuerte accidente: conductor se estrella contra baranda de seguridad (video)

  • Por Jessica González
10 de marzo de 2026, 09:09
El conductor resultó gravemente herido. (Foto: captura de video)

El auto quedó prensado tras el fuerte impacto. 

Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado por una cámara ubicada en el puente El Riito, zona 2 de Sanarate, El Progreso.

Las imágenes muestran cómo el conductor de un auto, tipo picop, se conduce a excesiva velocidad, cuando por razones desconocidas, pierde el control y termina estrellándose contra la baranda de protección del puente.

Tras el fuerte impacto, el auto quedó prensado en la estructura. 

El conductor fue trasladado de emergencia a un centro asistencial 

Estas son las imágenes: 

