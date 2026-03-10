Fuerte accidente: conductor se estrella contra baranda de seguridad (video)

El auto quedó prensado tras el fuerte impacto.
Un fuerte accidente de tránsito quedó grabado por una cámara ubicada en el puente El Riito, zona 2 de Sanarate, El Progreso.
Las imágenes muestran cómo el conductor de un auto, tipo picop, se conduce a excesiva velocidad, cuando por razones desconocidas, pierde el control y termina estrellándose contra la baranda de protección del puente.
Tras el fuerte impacto, el auto quedó prensado en la estructura.
El conductor fue trasladado de emergencia a un centro asistencial
Estas son las imágenes: