El joven que intentó escapar de un ataque armado pero terminó sin vida

  • Con información de Catalina Jarquín/Colaboradora
10 de marzo de 2026, 09:29
La víctima terminó dentro de una vivienda. (Foto: archivo/soy502)

El joven intentó esconderse, pero fue alcanzado por las balas.

Un ataque armado se registró en Moyuta, Jutiapa, el cual dejó a un joven fallecido.

Se trata de Emanuel de Jesús Fabián Alvarado, de 28 años.

Según información preliminar, Alvarado fue atacado a tiros, aún herido, intentó escapar escondiéndose en una vivienda, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, murió en el lugar. 

(Foto: Catalina Jarquín/Nuestro Diario)
Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscales del Ministerio Público (MP) para iniciar con la investigación correspondiente.

