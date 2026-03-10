El joven que intentó escapar de un ataque armado pero terminó sin vida

El joven intentó esconderse, pero fue alcanzado por las balas.
Un ataque armado se registró en Moyuta, Jutiapa, el cual dejó a un joven fallecido.
Se trata de Emanuel de Jesús Fabián Alvarado, de 28 años.
Según información preliminar, Alvarado fue atacado a tiros, aún herido, intentó escapar escondiéndose en una vivienda, sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, murió en el lugar.
Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscales del Ministerio Público (MP) para iniciar con la investigación correspondiente.