¡Atención! Volcán de Fuego aumenta su actividad con constantes explosiones

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En las últimas horas se han reportado constantes erupciones del volcán de Fuego, por lo que las autoridades se mantienen en alerta y han brindado recomendaciones.

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El volcán de Fuego ha tenido un aumento de actividad durante las últimas horas, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La actividad presenta explosiones casi constantes, descalificación prolongada, incandescencia en el cráter y expulsión de material incandescente entre 100 y 200 metros de altura.

De acuerdo con las autoridades, durante las próximas horas y días podría registrarse una mayor emisión de ceniza, principalmente hacia el oeste y suroeste, así como la posible formación de un flujo de lava hacia la barranca Seca.

De persistir o incrementarse la actividad, podrían generarse corrientes de densidad piroclástica que desciendan por las barrancas del volcán.

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL

BEFGO-055-2026

Actualización de Actividad del Volcán de Fuego,

03 de agosto de 2026. 00:30 hora local.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV pic.twitter.com/aWskwkYrQE — INSIVUMEH (@insivumehgt) August 3, 2026

Recomendaciones

Ante estas condiciones, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población general lo siguiente:

No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

Cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación con ceniza.

Utilizar mascarilla o un paño húmedo para proteger nariz y boca.

Tener lista la mochila de las 72 horas.

Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Mantenerse informado a través de medios oficiales.

Poner en práctica el principio de la autoevaluación en caso de ser necesario.

Ten preparada tu mochila de las 72 horas ante cualquier emergencia. (Imagen: Conred)

Asimismo, la Conred ha dado recomendaciones para las autoridades nacionales, departamentales y municipales:

Revisar y activar los planes locales y municipales de respuesta.

Verificar rutas de evacuación, puntos de reunión y albergues disponibles.

Fortalecer la difusión de información preventiva sobre riesgos asociados a la caída de ceniza y descenso de corrientes de densidad piroclástica.

Mantener vigilancia en las barrancas Ceniza y Seca-Santa Teresa.

Informar a guías y operadores turísticos que está prohibido acercarse al cráter del volcán de Fuego y a la zona conocida como El Camellón.

Atender las recomendaciones brindadas por los delegados departamentales de la Conred por los posibles efectos en áreas cercanas al volcán.

Mantenerse informados a través De Fuentes oficiales como Conred e Insivumeh.

De presentarse cualquier tipo de emergencia o desastre, se puede comunicar al número de teléfono de emergencia nacional 119 de la Conred.