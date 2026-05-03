¡Quedó grabado! Conductor muere tras chocar en el Periférico (video)

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El conductor murió por el fuerte impacto.

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Cámaras grabaron el momento en que un conductor de un transporte de dos ruedas sufrió un accidente vehicular la noche del sábado 2 de mayo.

En el video se observa que el conductor perdió el control sobre la 27 avenida del Anillo Periférico, en la zona 11 de Ciudad de Guatemala.

Esto hizo que chocara contra el arriate central.

Cámara captó accidente de motocicleta esta noche en el Anillo Periférico zona 11, cerca del Puente de la Calzada Roosevelt.



; @Thymanizard pic.twitter.com/N40fU7SvVG — Vichoguate (@vichoguate) May 3, 2026

Cuerpos de socorro acudieron al lugar y confirmaron que, por el fuerte impacto, habría muerto. La moto quedó destruída a pocos metros del hecho.