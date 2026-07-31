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¡Disparos en el tránsito! Conductor resulta herido tras sufrir un ataque en zona 7

  • Por Geber Osorio
31 de julio de 2026, 14:23
Ciudad de Guatemala
El hecho armado ocurrió a plena luz del día este viernes. (Foto: Archivo/Soy502)

El hecho armado ocurrió a plena luz del día este viernes. (Foto: Archivo/Soy502)

El conductor fue trasladado de emergencia a un centro asistencial luego de sufrir heridas de gravedad.

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Un incidente armado ocurrió la tarde de este viernes 31 de julio en la 12 avenida y 3a. calle "B" de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que se reportaran disparos en pleno tránsito, en donde un conductor resultó gravemente herido.

Tras arribar al lugar de los hechos, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a un conductor de aproximadamente 27 años, quien fue trasladado a la emegencia del Hospital Roosevelt.

La víctima fue atacada mientras se conducía en su vehículo. (Foto: CBM)
La víctima fue atacada mientras se conducía en su vehículo. (Foto: CBM)

De acuerdo con el cuerpo de bomberos, la víctima se encontraba en el interior de un vehículo con múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo de la escena para realizar las diligencias e investigaciones correspondientes.

El conductor herido fue trasladado al Hospital Roosevelt. (Foto: CBM)
El conductor herido fue trasladado al Hospital Roosevelt. (Foto: CBM)

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