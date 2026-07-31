¡Disparos y cierre vial en zona 11! Dos personas resultan heridas

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Las autoridades realizaron un cierre vehicular en un sector de la Colonia Roosevelt tras un ataque armado que dejó dos personas heridas.

Amílcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra, informó que ocurrió un ataque armado sobre la 12 avenida y 7 calle de la zona 11, en donde dos personas resultaron heridas por impactos de bala.

Preliminarmente se conoce que los responsables del ataque fueron perseguidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes los buscan en el perímetro de las zonas 7, 11, 12 y 13, Periférico y Mixco.

El ataque armado fue dirigido en contra de un camión repartido de bebidas que realizaba su ruta cuando fue interceptado por desconocidos y acto seguido iniciaron a dispararles.

Cierre vehicular

En el luga, Emetra ha informado que se realizará un cierre vehicular en la Colonia Roosevelt, zona 11, para que el Ministerio Público (MP) recolecte evidencias del ataque.

Las dos víctimas afectadas, que no han sido identificadas, ya fueron trasladadas a un centro asistencias por la gravedad de las heridas.