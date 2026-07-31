Así participará Guatemala este viernes en Santo Domingo 2026

Los atletas guatemaltecos tratarán de sumar más medallas para el país que acumula hasta el momento un total 41 de preseas.
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Este viernes 31 de julio continuará la participación de los guatemaltecos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en donde buscarán conseguir más medallas.
Algunos de los atletas nacionales disputarán finales en las distintas categorías. Así se encuentra la agenda para este día:
Natación
Lucero Mejía - 100 metros dorso individual - Series - 7:00 horas
Melissa Diego - 100 metros dorso individual - Series - 7:00 horas
Stephanie Iannaccone - 200 metros pecho - Series - 7:00 horas
Yanci Vanegas - 400 metros libre - Series - 7:00 horas
Roberto Bonilla - 200 metros pecho - Final - 16:30 horas
Roberto Gossman, Erick Gordillo, Melissa Diego y Stephanie Iannaccone - Relevo 4x100 libre mixto - Series - 7:00 horas
Balonmano
GUA vs. DOM - Grupo A - Femenino - 17:00 horas
Hockey sobre césped
TTO vs. GUA - Grupo A - Masculino - 12:00 horas
Voleibol playa
Paola Alvarado y Naomi Monney - GUA vs. ESA - Posiciones - 7:00 horas
Boliche
Diego Aguilar, José Marroquín, Kevin Quinto, Marvin León y Juan Carlos Olivares - Evento por equipos - Masculino - Grupo 2 - 8:00 horas
Ana Bolaños, Ana Morales, Claudia Barrios, Stefany Salazar y Sofía Olivares - Evento por equipos - Femenino - Grupo 2 - 13:00 horas
Patinaje
Dalia Soberanis - 500 metros + distancia sprint - Femenino - Semifinal - 16:00 horas
Fáberson Bonilla - 500 metros + distancia sprint - Masculino - Semifinal - 16:00 horas
Luisa Sandoval - 10,000 metros - Eliminación femenino - Final - 16:30 horas
Allan López - 10,000 metros - Eliminación masculino - Final - 16:00 horas
Ráquetbol
GUA vs. (Pendiente) - Equipo femenino - Semifinales - 14:15 horas
HON vs. GUA - Equipo masculino - Cuartos de final - 14:15 horas
Guatemala acumula 41 medallas hasta el momento, siendo 10 de oro, 16 de plata y 15 de bronce.