Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así participará Guatemala este viernes en Santo Domingo 2026

  • Por Geber Osorio
31 de julio de 2026, 06:41
Los atletas nacionales han tenido una destacada participación en Santo Domingo 2026. (Foto: COG)

Los atletas nacionales han tenido una destacada participación en Santo Domingo 2026. (Foto: COG)

Los atletas guatemaltecos tratarán de sumar más medallas para el país que acumula hasta el momento un total 41 de preseas.

OTRAS NOTICIAS: Fáberson Bonilla le da una nueva medalla de oro a Guatemala en Santo Domingo

Este viernes 31 de julio continuará la participación de los guatemaltecos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en donde buscarán conseguir más medallas.

Algunos de los atletas nacionales disputarán finales en las distintas categorías. Así se encuentra la agenda para este día:

Natación

Lucero Mejía - 100 metros dorso individual - Series - 7:00 horas

Melissa Diego - 100 metros dorso individual - Series - 7:00 horas

Stephanie Iannaccone - 200 metros pecho - Series - 7:00 horas

Yanci Vanegas - 400 metros libre - Series - 7:00 horas

Roberto Bonilla - 200 metros pecho - Final - 16:30 horas

Roberto Gossman, Erick Gordillo, Melissa Diego y Stephanie Iannaccone - Relevo 4x100 libre mixto - Series - 7:00 horas

Guatemala ha conseguido hasta el momento 41 medallas en total. (Imagen: COG)
Guatemala ha conseguido hasta el momento 41 medallas en total. (Imagen: COG)

Balonmano

GUA vs. DOM - Grupo A - Femenino - 17:00 horas

Hockey sobre césped

TTO vs. GUA - Grupo A - Masculino - 12:00 horas

Voleibol playa

Paola Alvarado y Naomi Monney - GUA vs. ESA - Posiciones - 7:00 horas

Boliche

Diego Aguilar, José Marroquín, Kevin Quinto, Marvin León y Juan Carlos Olivares - Evento por equipos - Masculino - Grupo 2 - 8:00 horas

Ana Bolaños, Ana Morales, Claudia Barrios, Stefany Salazar y Sofía Olivares - Evento por equipos - Femenino - Grupo 2 - 13:00 horas

Guatemala se ubica en el quinto puesto del medallero de Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)
Guatemala se ubica en el quinto puesto del medallero de Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)

Patinaje

Dalia Soberanis - 500 metros + distancia sprint - Femenino - Semifinal - 16:00 horas

Fáberson Bonilla - 500 metros + distancia sprint - Masculino - Semifinal - 16:00 horas

Luisa Sandoval - 10,000 metros - Eliminación femenino - Final - 16:30 horas

Allan López - 10,000 metros - Eliminación masculino - Final - 16:00 horas

Ráquetbol

GUA vs. (Pendiente) - Equipo femenino - Semifinales - 14:15 horas

HON vs. GUA - Equipo masculino - Cuartos de final - 14:15 horas

Guatemala acumula 41 medallas hasta el momento, siendo 10 de oro, 16 de plata y 15 de bronce.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar