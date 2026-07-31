¡Su hijo la engañó para que firmara! Así desalojaron a Juana Santiago en Nebaj

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El hijo de la mujer de la tercera edad aprovechó que ella se encontraba enferma para hacer que firmara unos papeles.

Juana Santiago Chel, de 72 años, fue desalojada a la fuerza de su vivienda el pasado jueves 30 de julio en el caserío Xecoxó, ubicado en la aldea Tzalbal, en Santa María Nebaj, Quiché.

El caso causó indignación en la comunidad y en las redes sociales, luego de que surgieran imágenes de la manera en que fue desalojada esta mujer de la tercera edad, junto a una de sus familiares.

De acuerdo con lo mencionado por Juana Santiago, su hijo Pedro López Santiago, de 55 años, la engañó, ya que ella se encontraba enferma y él llegó a darle una medicina, pero le pidió una firma sin saber que era para entregarle los terrenos.

Aproximadamente 60 policías llegaron a desalojar la vivienda. (Foto: Mardoqueo Guzmán / Nuestro Diario)

Con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y de otras autoridades se coordinó el desalojo de la vivienda, pero ante la oposición de los familiares, utilizaron la fuerza y los vecinos del sector fueron testigos de lo ocurrido.

Pedro López, junto a otras personas que lo acompañaban, empezaron a sacar las pertenencias por arriba de la lámina, mientras que los aproximadamente 60 policías retiraban de manera forzada a las mujeres.

Juana Santiago se arrodilló en las afueras de la vivienda con lágrimas en los ojos, pero terminó siendo retirada, por lo que varias personas se acercaron para auxiliarla y apoyarla económicamente, mientras un enfermero le vendó uno de sus brazos debido a una herida.

Juana Santiago se arrodilló triste ante la situación. (Foto: Mardoqueo Guzmán / Nuestro Diario)

Incendian vivienda de jueza

Una de las vecinas la apoyó para que las trasladaran al Ministerio Público (MP), pero no fueron atendidas, y fue entonces, cuando los vecinos se plantaron para pedir también que se liberara a un hombre que había sido detenido durante la trifulca.

Posteriormente, se dirigieron a la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales, quien habría emitido la orden de desalojo, y quebraron los portones e incendiaron el inmueble, en donde solamente se reportaron daños materiales.

La anciana fue retirada por las fuerzas de seguridad. (Foto: Mardoqueo Guzmán / Nuestro Diario)

Pedro López dio su versión y señaló que tiene problemas con sus hermanas, pero no con su mamá.

Además, Juana Santiago procedió a poner una denuncia contra la PNC, ya que dijo que le robaron Q20 mil y un celular.

Vecinos enardecidos incendiaron la vivienda de la jueza que habría emitido la orden de desalojo. (Foto: Mardoqueo Guzmán / Nuestro Diario)

*Con información de Mardoqueo Guzmán / Nuestro Diario