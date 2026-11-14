"Decían que eran militares": sobreviviente relata crimen en Zacapa (audio)

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Ejército niega vínculo con masacre en Zacapa; Arévalo evalúa estado de sitio tras testimonio de sobreviviente.

Ante los señalamientos de pobladores y del único sobreviviente sobre la presunta participación de militares en la reciente masacre ocurrida en la aldea La Majada, Zacapa, el Ministerio de la Defensa negó cualquier implicación de sus elementos y aseguró que no existían patrullajes en el sector durante la madrugada del ataque.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que los ministerios de Gobernación y de la Defensa, junto con el Ministerio Público (MP), analizan la crisis de seguridad en el departamento y no descartó decretar un estado de sitio.

El sobreviviente del crimen habría dicho que los atacantes parecían elementos militares. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

La postura del Gobierno y el Ejército

Voceros de la institución castrense indicaron que no tienen conocimiento de denuncias formales contra soldados y que tampoco existe una investigación interna en curso, pues sostienen que personal militar no tuvo participación en el crimen múltiple.

Asimismo, se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre las acusaciones directas hechas por Keneth Estuardo Pacheco, el hombre secuestrado y liberado por el comando armado, contra el Gobierno.

La dependencia se limitó a señalar que el mandatario ya había abordado la situación de seguridad en una conferencia de prensa.

Arévalo no descarta medidas de excepción en Zacapa

Durante la inauguración de los trabajos de ampliación a cuatro carriles en la ruta entre El Rancho, El Progreso, y Teculután, Zacapa, el presidente Arévalo fue cuestionado sobre el repunte de violencia en el oriente del país.

"Hay distintos mecanismos que se pueden usar; evidentemente lo que hay que tener es una estrategia de refuerzo de la presencia a distintos niveles, y hay otra serie de opciones", afirmó el gobernante respecto a la posibilidad de implementar un estado de sitio. Más tarde, en el espacio La Ronda, reiteró que la situación es preocupante y que las medidas oficiales se anunciarán oportunamente.

El presidente Bernardo Arévalo analiza establecer medidas drásticas en Zacapa. (Foto: Wilder López/Spy502)

"Me gritaban que eran militares"

Un equipo de investigación de Nuestro Diario localizó en la comunidad a Keneth, quien relató cómo el comando armado irrumpió en su vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y lo llevó hacia un río antes de liberarlo al notar que lo habían confundido.

Sobre la irrupción y el engaño: "Entró un comando armado y me secuestró. Me gritaban: 'te venimos a matar'. A mi esposa la dejaron en la casa, me llevaron hacia el río y ya estando allí me liberaron. Yo les gritaba que quiénes eran y me contestaban que eran militares".

La emboscada a su familia: "Mi error fue que cuando entraron, yo me encerré en el baño y logré llamar a mi papá, mi suegra y otros amigos. Mi mamá iba entrando; balearon a mi mamá y a dos hermanos, los mataron, y a mi amigo también. Ellos no venían por nada, solo a defenderme".

La confusión del objetivo: "Me pegaron, me engrilletaron y donde se dieron cuenta de que no era a mí al que buscaban, me soltaron. Sí gritaron '¿aquí es el taller?', y mi esposa les dijo que no (en referencia al negocio de Raúl Archila, una de las víctimas)".

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), en la escena del crimen se localizaron decenas de casquillos, un microbús, un picop verde, dos motocicletas y la autopatrulla ZAC-095 con múltiples impactos de bala tras acudir al llamado de auxilio.

EE. UU. declara terroristas a Los Lorenzana en medio de la crisis

La escalada de violencia en Zacapa coincide con el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, que designó a las estructuras criminales guatemaltecas Los Lorenzana (con histórico bastión en ese departamento), Los Huistas y Los Mendoza como organizaciones terroristas por sus vínculos con cárteles mexicanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Los Lorenzana como "uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Guatemala", imponiendo congelamiento de bienes y restricciones de visas. El Ministerio Público respaldó la medida y reiteró su compromiso de perseguir penalmente a estas redes criminales.