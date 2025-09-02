Confirman que restos hallados en cocodrilos pertenecen a niña desaparecida

-

Pruebas genéticas determinaron la identidad de los restos localizados dentro de cocodrilos en Petén.

Este 2 de septiembre se confirmó que los restos localizados dentro de cocodrilos pertenecían a la niña Joseline Paola García Jiménez, de 9 años, quien estaba desaparecida desde el 13 de julio, en el departamento de Petén.

Joselinne fue vista por última vez el domingo 13 de julio en una aldea en Petén. (Foto: Alerta Alba Keneth)

El hallazgo se produjo en el caserío Bella Vista, San Andrés, Petén, dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) los restos fueron identificados mediante análisis antropológicos y genéticos que dieron resultados positivos en cuanto a maternidad, estableciendo coincidencia con el perfil biológico de la menor.

Por ahora las autoridades continúan la investigación para determinar las circunstancias en las que los restos de la niña terminaron dentro de los cocodrilos sacrificados por los pobladores.

Sacrificaron cocodrilos

Familiares y vecinos habían alertado a las autoridades tras la desaparición de la menor.

En medio de la búsqueda, pobladores capturaron y sacrificaron a los cocodrilos, bajo la sospecha de que los animales habían devorado a la menor.

Pobladores capturaron y sacrificaron a un cocodrilo bajo la sospecha de que el reptil pudo haber devorado a la menor desaparecida. (Foto: Redes sociales)

El Ministerio Público (MP) se presentó al lugar para recolectar evidencias y establecer la relación entre el reptil y el caso.

Las autoridades del MP se presentaron al lugar para recolectar evidencias que fueron enviadas al Inacif quien confirmó que los restos pertenecen al cuerpo de la niña Joselinne. (Foto: MP)

