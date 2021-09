Confunden a Nicolas Cage con un vago y lo corren de un restaurante

El actor fue expulsado de un elegante restaurante de Las Vegas, después de meterse en una pelea de borrachos con el personal y los espectadores lo "confundieron con un vagabundo".

El diario británico The Sun compartió en sus redes sociales un video donde se puede ver al actor en estado de ebriedad en un restaurante de lujo al momento en que la mesera le pide que se retire. Según el diario, primero confundieron al actor, y aún después de darse cuenta que era Nicolas Cage, lo corrieron del establecimiento, ya que estaba de impertinente y escandaloso.

El actor, de 57 años, estaba tan borracho que la mesera le tuvo que alcanzar sus sandalias, ya que estaba descalzo, y aún así le costó ponérselas y caminar. Según versiones de los testigos, indicaron que habían visto al actor bebiendo varios tragos de whisky y tequila.

El incidente sucedió en el restaurante "Lawry's Prime Rib", ubicado cerca del famoso Strip de Las Vegas. El personal del establecimiento lo escoltó a la salida y le impidió volver a ingresar, pues Nicolas intentó varias veces entrar.