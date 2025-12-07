Confunden a reina de belleza con Dualipa en México

Fanáticos confundieron a Miss Universe Costa Rica, Johanna Solano, mientras ella se transportaba en auto por las calles de México, los jóvenes se tomaron fotos con ella creyendo que era la cantante.
Johanna fue a ver a su estrella favorita al país del norte y contó la divertida anécdota que se hizo viral de inmediato, afirmando que fue un momento divertido.
"¡Como cuando te confunden con Dua Lipa en México! En mi defensa: venía en una Suburban gigante, negra, toda polarizada y 'brandeada' de Universal y Dua Lipa, seguida de otras dos iguales, todo el mundo se confundió y ya cuando se le tiraron a los carros por la foto, no les pude romper el corazón", explicó.
En un video que se grabó desde adentro del automóvil se aprecia a dos jóvenes acercarse emocionados a la van, gritándole: "¿puedo tomarme una foto? ¡gracias Dualipa!" mientras ella reía.
De inmediato los comentarios llenos de ingenio invadieron las redes de la reina de belleza. "Dua Tica", "Doña Lupita", "Joha Lipa" y "Épico".
MIRA: