Raschel Paz es recibida en Guatemala por fans tras su participación en Miss Universe

Raschel Paz regresó a Guatemala tras quedar en el Top 30 en la 74 edición de Miss Universe, celebrado en Tailandia.
La reina guatemalteca fue recibida por los fanáticos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, quienes la llenaron de flores y halagos.
La representante del país en el certamen se tomó un descanso al concluir la gala y viajó a Corea y a L.A., Estados Unidos, para darse un refresh, ahora, su próximo destino es su casa.
Raschel lució muy elegante, con un vestido blanco, con un escote estraple, con un moño negro de lunares blancos, como accesorio portó unos guantes de encaje negro.
Paz afirmó que disfrutó mucho de esta experiencia, por el momento se enfocará en darlo todo durante su tiempo como la más bella del país.
