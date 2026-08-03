Congreso incluye en agenda aprobación de la nueva Ley General de Puertos

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El Congreso podría aprobar este martes 4 de agosto la Ley General del Sistema Portuario.

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La aprobación de la Ley General del Sistema Portuario podría concretarse este martes 4 de agosto, luego de que el proyecto fuera incorporado en el orden del día de la sesión plenaria del Congreso.

El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, el diputado Jorge Ayala, informó que las 36 enmiendas al proyecto ya fueron revisadas y consensuadas técnicamente.

Además, explicó que solo resta que los jefes de bloque firmen el documento para que esas modificaciones sean las únicas que se conozcan durante la sesión plenaria.

El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, el diputado Jorge Ayala, informó que las 36 enmiendas al proyecto ya fueron revisadas y consensuadas técnicamente. La aprobación de la Ley Portuaria podría concretarse este martes 4 de agosto.

: Wilder López pic.twitter.com/twtU7acXg9 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) August 3, 2026

Evitar nuevas modificaciones en el pleno

Ayala explicó que las enmiendas ya están listas para ser firmadas por los jefes de bloque, siguiendo el mismo mecanismo utilizado durante la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero.

Señaló, que el objetivo es que haya un acuerdo previo y que esas modificaciones sean las únicas que se presenten durante la discusión en el pleno para agilizar la aprobación definitiva de la normativa en el pleno.

Se busca que los jefes de bloque firmen las enmiendas previo al pleno para evitar nuevos cambios y acelerar la redacción final. (Imagen: vía Organismo Legislativo)

Según el presidente del Congreso, Luis Contreras mencionó que la Ley Portuaria ya fue incluida en la agenda de este martes solicitando a los jefes de bloque respaldar las enmiendas consensuadas para facilitar la aprobación del proyecto.

En la Instancia de Jefes de Bloque se señaló que Guatemala necesita una legislación portuaria moderna que permita impulsar el desarrollo de toda la infraestructura marítima del país, incluyendo puertos comerciales, pesqueros, turísticos e industriales, y no únicamente Puerto Quetzal o Santo Tomás de Castilla.