Volcán de Fuego: Conred realiza acciones ante nueva fase eruptiva

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El volcán de Fuego ha aumentado su actividad con constantes erupciones, las cuales provocan caída de ceniza en las comunidades cercanas.

Debido a que el volcán de Fuego ha incrementado su actividad entrando en una nueva fase eruptiva, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha realizado acciones.

La institución indicó este lunes 3 de agosto que, mantiene activado su modelo escalonado de coordinación para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta en las comunidades cercanas al coloso.

Esto por medio de la integración del trabajo articulado entre la Conred, las Coordinadoras Municipales para la Reducción de Desastres (Comred) y las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres (Colred), permitiendo que las acciones se desarrollen de manera organizada desde el nivel comunitario hasta el nacional.

Las autoridades brindan información a las comunidades sobre la actividad y peligros del volcán de Fuego. (Foto: Conred)

Como parte de las acciones en territorio, se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones del volcán, la socialización de los boletines especiales emitidos por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Asimismo, las autoridades brindan recomendaciones preventivas a líderes comunitarios, autoridades municipales y población, además de realizar pruebas de comunicación mediante la red de radio para garantizar el enlace permanente entre las comunidades y el Centro de Transmisiones de Emergencia (CTE).

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL

BEFGO_057_2026

VOLCAN DE FUEGO

Guatemala, 03 de agosto de 2026 11:50 horas (hora local)

ACTUALIZACIÓN DE LA ERUPCIÓN - VOLCÁN DE FUEGO#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV pic.twitter.com/VZtRc9rjAE — INSIVUMEH (@insivumehgt) August 3, 2026

Fuertes erupciones

En los municipios cercanos al volcán también se desarrollan reuniones de los Centros de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) para evaluar la evolución de la actividad volcánica y definir las acciones correspondientes.

De igual forma, se coordina el monitoreo en comunidades como El Porvenir y otros sectores vulnerables, evaluando de forma preventiva posibles procesos de evacuación y otras medidas de protección para la población.

Ante el incremento de la actividad del #VolcánDeFuego , prepárate para actuar de forma oportuna si las condiciones lo requieren.



Conoce las rutas de evacuación, ten lista tu mochila de las 72 horas y sigue las indicaciones de las autoridades. pic.twitter.com/8GZDqjN0am — CONRED (@ConredGuatemala) August 3, 2026

Actualmente se registra una emisión más fuerte de gases y lava desde el cráter, así como un incremento en las señales sísmicas. También han descendido múltiples corrientes de densidad piroclástica por la barranca Seca, con recorridos de hasta cinco kilómetros.

La Conred recomienda a las familias que habitan en áreas cercanas al volcán mantener lista su Mochila de las 72 Horas, contar con un Plan Familiar de Respuesta, identificar las rutas de evacuación y, de ser necesario, aplicar el principio de autoevacuación.