DGT multa a bus volcado en ruta Interamericana por falta de limitador de velocidad

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La Dirección General de Transportes multó con más de Q20 mil al dueño de un autobús volcado sobre la Ruta Interamericana por carecer del Sistema Limitador de Velocidad obligatorio.

La Dirección General de Transportes (DGT) informó que el bus extraurbano que volcó este lunes 3 de agosto en la ruta Interamericana no contaba con el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) obligatorio para este tipo de transporte.

Tras una inspección en el lugar, la DGT confirmó una multa de Q20,011.40 por incumplir esta normativa.

Según el comunicado el accidente ocurrió en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana, en el cantón Agua Escondida, Chichicastenango, Quiché y dejó al menos 10 personas heridas.

La DGT confirmó que la unidad extraurbana circulaba sin el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) obligatorio. (Imagen: vía DGT)

La DGT hizo un llamado a los transportistas para cumplir con la normativa vigente, mantener sus unidades en condiciones adecuadas y contar con todos los dispositivos de seguridad obligatorios para prevenir accidentes.

Sobre el accidente

Según la información preliminar, el bus volcó luego de que el conductor perdiera el control por causas que aún se investigan.

Socorristas atendieron a 10 personas en el lugar y trasladaron a cuatro a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales atendieron a varios pasajeros, de los cuales cuatro fueron trasladados a un centro asistencial por la gravedad de sus lesiones, mientras que otras personas recibieron atención en el lugar.