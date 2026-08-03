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Guatemala gana oro en rifle 3 posiciones por equipos en Santo Domingo 2026

  • Por Pablo Arrivillaga
03 de agosto de 2026, 12:40
El trío de tiradores llevó a nuestro país a lo más alto del podio. (Foto: COG)

El trío de tiradores llevó a nuestro país a lo más alto del podio. (Foto: COG)

La delegación nacional continúa incrementando su cosecha de medallas gracias al gran nivel mostrado por sus representantes en las competencias de tiro deportivo.

OTRAS NOTICIAS: Albino Jiménez y Stefany Figueroa suben al podio en tiro deportivo

El equipo integrado por Douglas Oliva, Octavio Sandoval y Donalson Muñoz se proclamó campeón en la prueba de rifle 3 posiciones a 50 metros por equipos y conquistó la medalla de oro en otra categoría del tiro deportivo.

Los tiradores nacionales firmaron una actuación sobresaliente en el Centro Ecuestre Palmarejo, donde hicieron gala de precisión y regularidad para imponerse a sus rivales y llevar a Guatemala a lo más alto del podio.

 

 

Con este resultado, Oliva, Sandoval y Muñoz aportaron una nueva medalla de oro a la delegación guatemalteca, que continúa sobresaliendo en el tiro deportivo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Este nuevo título confirma el gran momento que atraviesa la disciplina para Guatemala. En la misma jornada, Albino Jiménez y Stefany Figueroa también subieron al podio al conquistar el bronce en la prueba de pistola de aire a 10 metros por equipos mixtos.

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