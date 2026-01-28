Congreso aprueba de urgencia ampliación presupuestaria por Q9 mil 326 millones

El Congreso aprobó la propuesta de ampliación presupuestaria a cargo del Ejecutivo en una maratónica sesión.
El Congreso de la República aprobó, por medio del Decreto 3-2026, la ampliación al Presupuesto General del Estado consistente en Q9,326.7 millones solicitada por el Organismo Ejecutivo para fijar un monto total de Q164,163.32 millones para ser utilizados durante el ejercicio fiscal 2026.
El avance de la propuesta fue posible tras la aprobación de una moción privilegiada impulsada por diputados del bloque oficialista, la cual obtuvo 127 votos a favor para declararla de urgencia nacional.
Además, se aprobó con 96 votos un fondo de revisión planteado por el diputado Julio Héctor Estrada, entre otros congresistas para ajustar montos a utilizar en municipios de Guatemala y Sololá.
Durante el debate, el diputado oficialista José Carlos Sanabria defendió la ampliación presupuestaria y aseguró que los recursos adicionales permitirán cumplir compromisos del Estado y fortalecer la ejecución de los programas previstos para el próximo ejercicio fiscal.
Desde la oposición, el diputado Allan Rodríguez cuestionó el incremento presupuestario planteado por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, al advertir sobre posibles riesgos en el manejo de los fondos públicos.
En la misma línea crítica, el diputado Mynor de la Rosa Palacios manifestó reparos a varios artículos de la iniciativa, en particular al artículo 32, por preocupaciones relacionadas con transparencia y mecanismos de control del gasto.
Una de las enmiendas presentadas que pasó a revisión de fondo buscaba introducir cambios para garantizar recursos destinados a los salubristas; sin embargo, no obtuvo el respaldo del pleno y fue improbada con 85 votos en contra, 47 a favor y 27 ausentes.
La ampliación también contempla un refuerzo significativo para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES).
Según la exposición de motivos, el aporte extraordinario para inversión territorial ascendería a Q6,312.1 millones, resultado de sumar los Q5,012 millones ya aprobados en el Decreto 36‑2024 y los Q1,300.1 millones adicionales incluidos en la iniciativa 6701. Estos recursos se destinarían a principalmente proyectos de agua, saneamiento y desarrollo local.
El decreto también incrementa las asignaciones para Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, con Q223.8 millones adicionales.
Este rubro incluye programas y entidades que ejecutan transferencias y convenios, entre ellas organizaciones que operan proyectos sociales y comunitarios financiados con fondos públicos.