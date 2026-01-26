Ejecutivo plantea ampliación presupuestaria por más de Q9 mil millones para 2026

-

El Ejecutivo propuso al Congreso una ampliación presupuestaria por Q9,326 millones para ajustar el gasto estatal en 2026.

El Organismo Ejecutivo presentó este lunes 26 de enero al Congreso de la República una iniciativa de ley para ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2026, por un monto de Q9,326,723,238 (nueve mil trescientos veintiséis millones setecientos veintitrés mil doscientos treinta y ocho quetzales)

La propuesta surge luego de que la Corte de Constitucionalidad otorgara un amparo provisional que suspendió temporalmente la aprobación del Decreto 27-2025, relacionado con el presupuesto del presente año.

Como consecuencia, continúa vigente el presupuesto aprobado mediante el Decreto 36-2024, junto con las modificaciones que el propio Congreso haya autorizado.

Ante este escenario, el Ejecutivo consideró necesario ajustar el presupuesto en función de las necesidades institucionales y la disponibilidad de recursos, con base en lo establecido en los artículos 174 y 183 literal g) de la Constitución Política de la República.

Ocho amparos en contra del presupuesto fueron colocados en la Corte de Constitucioanlidad.

La ampliación presupuestaria contempla incrementos para varias dependencias del Estado, entre ellas los ministerios de Gobernación, Educación, Salud Pública, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, así como para la Presidencia de la República. También se incluyen asignaciones para Trabajo, Economía y Finanzas Públicas.

En contraste, la iniciativa plantea reducciones presupuestarias para los ministerios de Agricultura y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como parte del ajuste global propuesto.

La iniciativa fue remitida para el análisis y consideración del Pleno del Congreso, que deberá discutir y decidir si aprueba la ampliación presupuestaria planteada por el Ejecutivo.