El Congreso creó una "mesa de trabajo" que analizará la elección de magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones. Sin embargo, diputados de oposición se han opuesto a participar.

La Comisión fue creada por la Junta Directiva y nombraron al diputado del bloque Humanista, Douglas Rivero, para dirigir el trabajo de la misma.

A través de un oficio, el tercer Vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, informó a los jefes de bloques que la mesa de trabajo "analizará el procedimiento que permita viabilizar el proceso de la elección de las cortes" y para ello pidió a los jefes de bloques que designaran a un diputado para integrar esa comisión.

Rechazan comisión

Sin embargo, varias bancadas de oposición rechazaron la creación de la mesa por considerar que la instancia de Jefes de Bloques es el espacio de discusión y análisis legalmente establecido para estudiar la forma en que se podría desentrampar la elección de las Cortes.

Una de ellas es la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), la cual envió una misiva de respuesta al tercer vicepresidente Castillo, en la que indica que "la única instancia válida y legal para la discusión es Jefes de Bloques", donde no se ha abordado el tema.

Andrea Villagrán, diputada de Bienestar Nacional (Bien), aseguró que la creación de la mesa de trabajo "se ve como una estrategia para seguir dilatando el proceso de elección de las cortes y la única instancia que puede analizar este proceso es Jefes de Bloques".

Posición que respalda el Movimiento Winaq bancada que tampoco apoyará la comisión. El diputado Aldo Dávila aseguró que "en la historia de la elección de Cortes, nunca se había creado una mesa técnica, como para que ahora sea necesario discutir si se hace caso o no a la resolución de la CC. No respaldamos esta mesa técnica, porque no tiene ningún sentido".

Para la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la creación de la mesa técnica "solo pretende enredar y retrasar más la elección de las cortes de forma maliciosa".

Por el contrario, Aníbal Rojas, de Visión con Valores (Viva), respaldó la comisión y dijo que "si la intención es desentrampar el proceso, es la oportunidad que se tiene para hacerlo".

Elección paralizada en el Congreso

Pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Legislativo realizar la elección de jueces y magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones. Los diputados han colocado en la agenda dicha votación, pero en los últimos puntos y antes de llegar a ellos se rompe cuórum y las sesiones se suspenden.

Cuando algún diputado de la oposición (UNE, Bien, Winaq o Semilla) presenta una moción para modificar el orden del día y realizar la elección, algunos diputados se retiran del hemiciclo y la sesión debe suspenderse.

Las disputa inició después que el Ministerio Público (MP) presentó la investigación "Comisiones Paralelas 2020" en la cual evidenció que varios candidatos a jueces y magistrados habían tenido contacto con Gustavo Alejos, señalado en varios casos por corrupción e impunidad.

Luego de entregar los resultados de la investigación, el MP pidió a los legisladores no elegir a los candidatos que aparecían en el mismo, pero los legisladores hicieron caso omiso, por lo que la CC entró en la discusión, que se ha convertido en una lucha de poderes.