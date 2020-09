Ejecutivo defiende al Centro de Gobierno por inconstitucionalidad

Después que la asociación civil Primero Guatemala interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, creada por el presidente Alejandro Giammattei, la secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Mases, salió a la defensa de esa instancia.

Masek había asegurado que no darían ninguna posición del Ejecutivo relacionada con la acción, hasta que no fueran notificados. No obstante, este jueves 18 de septiembre salió a la defensa de la instancia en una entrevista ofrecida a Emisoras Unidas.

TE PUEDE INTERESAR:

Inconstitucionalidad y defensa

Primero Guatemala argumenta que el Centro de Gobierno no sólo duplica funciones, sino que también limita el actuar del vicepresidente Guillermo Castillo y el Acuerdo Gubernativo, con el que se creó la Comisión, no establece ningún mecanismo de fiscalización del trabajo que realiza y los fondos que se destinan para su mantenimiento.

Sin embargo, durante la entrevista Masek aseguró que se está haciendo una análisis de la acción, pese a que no han sido notificados y que no han encontrado ninguna ilegalidad y menos duplicidad de funciones.

"Centro de Gobierno no duplica sus atribuciones, porque tiene atribuciones específicas y son de carácter temporal. Las Secretarías tienen atribuciones generales y son constitucionales. Lo que hace Centro de Gobierno es trabajar transversalmente", manifestó la secretaria de Comunicación de la Presidencia.

QUE NO SE TE PASE:

Aumentan las voces en contra del Centro de Gobierno

Respecto a la duplicidad de funciones con la vicepresidencia, Masek indicó: "El Vicepresidente tiene atribuciones en su mandato como son la Comisión Económica, la que mira los temas de nutrición y Centro de Gobierno solo da apoyos transversales en las comisiones y secretarías... y el Centro de Gobierno no participa en Gabinetes".

A decir de la Secretaria de Comunicación, el Centro de Gobierno se encargó de la crisis del Covid-19, debido a que salía de las funciones de los Ministerios, por lo que coordinó la construcción de hospitales, por ejemplo y explicó que desconoce cuánto gasta el Gobierno en la comisión que dirige Miguel Martínez.

NO DEJES DE LEER:

El Centro de Gobierno ha estado en el ojo público en los últimos días, desde la promoción el presidente hiciera de dicha institución durante el mensaje a la Nación del pasado 6 de septiembre, también porque la familia del director de esa instancia presentó una denuncia contra Plaza Pública por supuesto acoso y de que se capturara al periodista Sonny Figueroa, poco después de publicar una investigación relacionada con esa Comisión.