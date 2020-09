Luego de seis meses de permanecer cerrado, el Aeropuerto Internacional La Aurora y las fronteras guatemaltecas volverán a abrir este viernes. No habrá restricciones de visitas por país, pero los viajeros deberán cumplir varios requisitos que van desde pruebas de Covid-19, hasta cuarentenas.

Las fronteras de Guatemala fueron parcialmente cerradas el 11 de marzo, cuando el país prohibió el ingreso de europeos y asiáticos. Después que se registró el primer caso de Covid-19 en el país, el 13 de marzo, las autoridades cerraron las fronteras aéreas y terrestres.

Este viernes 18 de septiembre, Guatemala se vuelve a abrir al mundo. Sin embargo, los visitantes internacionales y los residentes deberán cumplir varios requisitos antes de ingresar vía aérea o terrestre, los cuales ya fueron publicados en el sitio web del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Todos los que traten de ingresar al país vía aérea o terrestre, deberán traer una prueba PCR o de Antígeno de Covid-19 negativa, con no más de 72 horas de habérsela realizado. De lo contrario, deberán firmar una declaración jurada de compromiso de realizar cuarentena obligatoria por 14 días.

Otro de los requisitos es llenar un formulario a través de una aplicación móvil, donde se solicitan datos relacionados a su estadía y dirección de destino. Además, deberán utilizar mascarilla de manera obligatoria.

Sin prueba de Covid-19

Las personas que no traigan consigo una prueba que documente que no están contagiados con coronavirus, deberán "ir directamente del aeropuerto de entrada, al lugar donde realizará cuarentena" y será motinoreado por personeros del Ministerio de Salud para determinar que no presentan síntomas.

Los menores de dos años y las personas que padezcan alguna enfermedad cognitiva o respiratoria, podrán no utilizar mascarilla, pero para el resto de pasajeros o visitantes el uso de la misma es obligatorio.