Congreso inicia este martes con la elección de magistrados de la CC

El Congreso de la República agendó para el próximo jueves concluir la elección de magistrado titular y suplente de la CC.

Para este martes 3 y jueves 5 de marzo, la instancia de Jefes de Bloque aprobó, en el orden del día de las respectivas sesiones plenarias, la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por parte del Congreso de la República.

En la sesión del 3 de marzo se tiene previsto iniciar la elección a partir de las 14:00, y el jueves 5 continuar con esta a las 10:00 horas. La nómina de candidatos que se utilizará en la elección esta integrada por 47 postulantes, mayor a menor, según la ponderación obtenida en la tabla de gradación.

En esta elección, los magistrados electos necesitarán 81 votos, es decir mayoría absoluta.

Reunión de Jefes de Bloque para definir los puntos de agenda previstos para este martes. (Foto: Organismo Legislativo/Soy502)

Postulantes

Esta es la nómina de candidatos a magistrado titular y suplente:

Soria Toledo Castañeda

Lesther Josué Escobar Muñoz

Adrián Rolando Rodríguez Arana

Rony Waldemar Fuentes Fuentes

Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez

Helios Romeo Gómez Bal

Claudia Elizabeth Paniagua Pérez

Julio Alfonso Agustín del Valle

Karina Beatriz González Escobar

Helen Johana Zepeda Aguilar

Luis Eduardo Lopez Ramos

Roberto Molina Barreto

Luis Alfonso Rosales Marroquín

David Alberto Juárez Aldana

Wilder Gerardo Enríquez JocolAníbal Chilel Chávez

Elba Lorena Flores Alvarado

Manuel Duarte Barrera

Dina Josefina Ochoa Escribá

Luis Arturo Quiñonez Gil

Luis Alexis Calderón Maldonado

Horacio Enríquez Sánchez

Julio Fernando Peña

Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos

Carlos Enrique Barrios Cifuentes

María de los Ángeles Araujo Bohr

Roberto Manuel Ángel Flores Rivera

Estuardo Morataya Lemus

Noé Adalberto Ventura Loyo

Arkel Benítez Mendizábal

Dasma Janina Guillén Flores

Juan Luis Aguilar Salguero

Milton Roberto Estuardo Riveiro González

Ana Isabel Antillón

Alejandro Arévalo

Hugo Estuardo Rosales López

Edwin Danilo Velásquez Orozco

Flor de María Gálvez Barrios

Paolo Rubén Similox Valiente

Walter Paulino Jiménez Texaj

David Esteban Pineda Barrios

Claudia Cáceres Arriaza

Melvin Giovanni Portillo Palacios

René Guillermo Girón Palacios

Carlos Herrera Torres

Jary Leticia Méndez Maddaleno

La integración del pleno de magistrados de la CC sigue en marcha. Esta semana elige el Congreso de la República a su representante titular y suplente. (Foto: Archivo/Soy502)

Magistrados actuales

Entre los aspirantes que continúan en el proceso de elección, sobresalen los nombres de los actuales magistrados titulares de la CC, Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escribá.

También de los magistrados suplentes Luis Alfonso Rosales Marroquín, Rony Eulalio López y Walter Paulino Jiménez Texaj.

Además, el exmagistrado titular Manuel Reginaldo Duarte Barrera, y la exmagistrada suplente María de los Ángeles Araujo Bohr que buscan regresar al máximo órgano constitucional del país.