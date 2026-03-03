Versión Impresa
Congreso inicia este martes con la elección de magistrados de la CC

  • Por Cristóbal Veliz
03 de marzo de 2026, 01:00
El pleno de diputados tiene previsto elegir magistrados titular y suplente ante la CC el jueves próximo. (Foto: Organismo Legislativo/Soy502)

El Congreso de la República agendó para el próximo jueves concluir la elección de magistrado titular y suplente de la CC.

Para este martes 3 y jueves 5 de marzo, la instancia de Jefes de Bloque aprobó, en el orden del día de las respectivas sesiones plenarias, la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por parte del Congreso de la República.

En la sesión del 3 de marzo se tiene previsto iniciar la elección a partir de las 14:00, y el jueves 5 continuar con esta a las 10:00 horas. La nómina de candidatos que se utilizará en la elección esta  integrada por 47 postulantes, mayor a menor, según la ponderación obtenida en la tabla de gradación.

En esta elección, los magistrados electos necesitarán 81 votos, es decir mayoría absoluta.

Reunión de Jefes de Bloque para definir los puntos de agenda previstos para este martes. (Foto: Organismo Legislativo/Soy502)

Postulantes

Esta es la nómina de candidatos a magistrado titular y suplente:

  • Soria Toledo Castañeda
  • Lesther Josué Escobar Muñoz
  • Adrián Rolando Rodríguez Arana
  • Rony Waldemar Fuentes Fuentes
  • Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
  • Helios Romeo Gómez Bal
  • Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
  • Julio Alfonso Agustín del Valle
  • Karina Beatriz González Escobar
  • Helen Johana Zepeda Aguilar
  • Luis Eduardo Lopez Ramos
  • Roberto Molina Barreto
  • Luis Alfonso Rosales Marroquín
  • David Alberto Juárez Aldana
  • Wilder Gerardo Enríquez JocolAníbal Chilel Chávez
  • Elba Lorena Flores Alvarado
  • Manuel Duarte Barrera
  • Dina Josefina Ochoa Escribá
  • Luis Arturo Quiñonez Gil
  • Luis Alexis Calderón Maldonado
  • Horacio Enríquez Sánchez
  • Julio Fernando Peña
  • Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos
  • Carlos Enrique Barrios Cifuentes
  • María de los Ángeles Araujo Bohr
  • Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
  • Estuardo Morataya Lemus
  • Noé Adalberto Ventura Loyo
  • Arkel Benítez Mendizábal
  • Dasma Janina Guillén Flores
  • Juan Luis Aguilar Salguero
  • Milton Roberto Estuardo Riveiro González
  • Ana Isabel Antillón
  • Alejandro Arévalo
  • Hugo Estuardo Rosales López
  • Edwin Danilo Velásquez Orozco
  • Flor de María Gálvez Barrios
  • Paolo Rubén Similox Valiente
  • Walter Paulino Jiménez Texaj
  • David Esteban Pineda Barrios
  • Claudia Cáceres Arriaza
  • Melvin Giovanni Portillo Palacios
  • René Guillermo Girón Palacios
  • Carlos Herrera Torres
  • Jary Leticia Méndez Maddaleno

La integración del pleno de magistrados de la CC sigue en marcha. Esta semana elige el Congreso de la República a su representante titular y suplente. (Foto: Archivo/Soy502)

Magistrados actuales

Entre los aspirantes que continúan en el proceso de elección, sobresalen los nombres de los actuales magistrados titulares de la CC, Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escribá.

También de los magistrados suplentes Luis Alfonso Rosales Marroquín, Rony Eulalio López y Walter Paulino Jiménez Texaj.

Además, el exmagistrado titular Manuel Reginaldo Duarte Barrera, y la exmagistrada suplente María de los Ángeles Araujo Bohr que buscan regresar al máximo órgano constitucional del país.

