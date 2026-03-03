Congreso inicia este martes con la elección de magistrados de la CC

El Congreso de la República agendó para el próximo jueves concluir la elección de magistrado titular y suplente de la CC.
Para este martes 3 y jueves 5 de marzo, la instancia de Jefes de Bloque aprobó, en el orden del día de las respectivas sesiones plenarias, la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por parte del Congreso de la República.
En la sesión del 3 de marzo se tiene previsto iniciar la elección a partir de las 14:00, y el jueves 5 continuar con esta a las 10:00 horas. La nómina de candidatos que se utilizará en la elección esta integrada por 47 postulantes, mayor a menor, según la ponderación obtenida en la tabla de gradación.
En esta elección, los magistrados electos necesitarán 81 votos, es decir mayoría absoluta.
Postulantes
Esta es la nómina de candidatos a magistrado titular y suplente:
- Soria Toledo Castañeda
- Lesther Josué Escobar Muñoz
- Adrián Rolando Rodríguez Arana
- Rony Waldemar Fuentes Fuentes
- Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
- Helios Romeo Gómez Bal
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
- Julio Alfonso Agustín del Valle
- Karina Beatriz González Escobar
- Helen Johana Zepeda Aguilar
- Luis Eduardo Lopez Ramos
- Roberto Molina Barreto
- Luis Alfonso Rosales Marroquín
- David Alberto Juárez Aldana
- Wilder Gerardo Enríquez JocolAníbal Chilel Chávez
- Elba Lorena Flores Alvarado
- Manuel Duarte Barrera
- Dina Josefina Ochoa Escribá
- Luis Arturo Quiñonez Gil
- Luis Alexis Calderón Maldonado
- Horacio Enríquez Sánchez
- Julio Fernando Peña
- Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelos
- Carlos Enrique Barrios Cifuentes
- María de los Ángeles Araujo Bohr
- Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
- Estuardo Morataya Lemus
- Noé Adalberto Ventura Loyo
- Arkel Benítez Mendizábal
- Dasma Janina Guillén Flores
- Juan Luis Aguilar Salguero
- Milton Roberto Estuardo Riveiro González
- Ana Isabel Antillón
- Alejandro Arévalo
- Hugo Estuardo Rosales López
- Edwin Danilo Velásquez Orozco
- Flor de María Gálvez Barrios
- Paolo Rubén Similox Valiente
- Walter Paulino Jiménez Texaj
- David Esteban Pineda Barrios
- Claudia Cáceres Arriaza
- Melvin Giovanni Portillo Palacios
- René Guillermo Girón Palacios
- Carlos Herrera Torres
- Jary Leticia Méndez Maddaleno
Magistrados actuales
Entre los aspirantes que continúan en el proceso de elección, sobresalen los nombres de los actuales magistrados titulares de la CC, Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escribá.
También de los magistrados suplentes Luis Alfonso Rosales Marroquín, Rony Eulalio López y Walter Paulino Jiménez Texaj.
Además, el exmagistrado titular Manuel Reginaldo Duarte Barrera, y la exmagistrada suplente María de los Ángeles Araujo Bohr que buscan regresar al máximo órgano constitucional del país.