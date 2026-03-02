Arbeloa: "Esto es el Real Madrid y nadie va a tirar la toalla"

-

Tras la derrota por 0-1 ante el Getafe CF en el Santiago Bernabéu, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dejó claro que el resultado no significa despedirse del campeonato. Pese a estar a cuatro puntos del FC Barcelona, líder de la clasificación, el técnico transmitió confianza en la capacidad de reacción del equipo.

"Quedan 36 puntos, no es un adiós a la Liga. Y nuestro objetivo es sumar los 36 puntos, nadie va a tirar la toalla. Esto es el Real Madrid y no se rinde nadie nunca. Tenemos cuatro puntos de desventaja, pero estamos convencidos de que podemos remontar", afirmó en rueda de prensa, insistiendo en que la pelea sigue abierta.

El técnico reconoció que el golpe anímico es evidente tras un tropiezo así. "Después de una derrota como la de hoy las cosas se ven muy negras, no hay mucha esperanza cuando pierdes así, pero nuestro objetivo es darle la vuelta. Aquí nadie tira la Liga ni tira nada. Tenemos mucho que mejorar, pero al esfuerzo de mis jugadores no les voy a poner ni un pero. ¿Podemos hacer las cosas mejor? Sí, pero es cosa mía", añadió, asumiendo su parte de responsabilidad.

Para cerrar, destacó la calidad del plantel y el potencial de mejora. "Veo que tenemos grandes jugadores, una gran plantilla. Jugadores que se van a recuperar y van a ayudar mucho. Tenemos ese objetivo de seguir mejorando, de saber que podemos hacer las cosas mejor. Hoy, entendiendo la crítica, pero jugando mal, peor o regular hemos merecido marcar más goles que el Getafe", concluyó.