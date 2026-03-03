Dos más de los 11 aspirantes excluidos del proceso de Fiscal, presentan su defensa

-

De los 11 postulantes excluidos temporalmente, aún faltan 5 por presentar sus respectivas defensas que les permita ser incluido en la lista de aspirantes que continúan en el proceso de nominación de candidatos a Fiscal General.

A un día de que finalice el plazo para la presentación de su defensa, dos de los siete aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) pendientes en presentar sus respectivas pruebas de descargo, se suman a los cuatro postulantes que el viernes recién pasado entregaron sus respectivas defensa, por lo que, de los 11 postulantes excluidos temporalmente, aún faltan 5.

Esta vez, el aspirante Fernando Linares Beltranena se apersonó al modulo instalado en el primer nivel del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a cumplir con la defensa de las causales que motivaron su exclusión temporal del proceso de nominación de candidatos a Fiscal General.

El otro postulante que también se presentó fue Edgar Antonio Raymundo García, a quien la Comisión de Postulación para Fiscal General le achacó que los documentos presentados no cumplen con haberse expedido con no más de tres meses de anticipación.

Igual situación sucede con Linares quien presentó algunas constancias emitidas en el 2022.

El aspirante a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Fernando Linares Beltranena se suma a los postulantes que han presentado sus respectivas pruebas de descargo. (Foto: Guatemala Visible)

Cumplimiento

De acuerdo al registro de la Postuladora con la presentación de pruebas de descargo de Linares Beltranena y Raymundo García, suma seis de 11 los aspirantes que han hecho valor su derecho de defensa.

En el primer día de recepción, se abocaron a la CSJ los aspirantes: Yasly Osmin Pastora Gutiérrez, Marlon Ordoñez Cordón, Mario David Aguilar Mijangos y Jaime Leonardo Tecú Guevara.

Excluidos

De los 59 expedientes presentados, la Comisión de Postulación decidió excluir temporalmente del proceso a 11 postulantes, por lo que aún falta por solventar su defensa 5, siendo éstos:

Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera

Sully Claudet Merlos Moya

Irma Elizabeth Palencia Orellana

Edward Rosalío Gómez García

Alida Adelina Arana Vicente

Sesión

Luego de finalizar la revisión de expedientes, la Postuladora para Fiscal General no sólo aprobó los tres días para la recepción de las respectivas pruebas de descargo, sino también acordó que, en la próxima sesión, prevista para el jueves 5 de marzo serán conocidas la defensa de los 11 aspirantes excluidos temporalmente.

En esta sesión, los comisionados decidirán si la defensa presentada es suficiente para ser incluidos en la nómina de 48 aspirantes que siguen en el proceso, o bien se confirma su exclusión.