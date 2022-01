De urgencia, Congreso prorroga Estado de Sitio en Nahualá e Ixtahuacán

Diputados prorrogan el estado de sitio en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

Con el voto de 100 diputados, el Congreso de la República aprobó de Urgencia Nacional la prórroga por 30 días del Estado de Sitio en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

"La prórroga se decreta en virtud que persisten las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Sitio en los municipios (...) con la finalidad de preservar el clima de seguridad que se ha alcanzado, manteniendo la presencia de las fuerzas de seguridad, mientras se continúa con las mesas de diálogos promovidas", se lee en el Decreto Gubernativo 1-2022.

Oficialistas y aliados aprobaron una prórroga de un mes al estado de calamidad en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá. pic.twitter.com/aA6vqZwE8a — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) January 19, 2022

Oposición

"Locura es hacer lo mismo esperando respuestas diferentes", aseguró el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Óscar Estrada, quien aseguró que el Gobierno ha fallado al no tener una presencia permanente. "No sólo es garrote, se necesita un enfoque integral de desarrollo", señaló.

Mientras que la diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez, indicó que "esta no es la vía" y que los estados de sitio "no tocan el fondo del asunto" y lo único que hacen es "limitar los derechos constitucionales sin que realmente se tome con seriedad la ruta que permita resolver el problema... sí queremos que se resuelva, pero esta no es la solución".

Para Osmundo Ponce, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), los estados de sitio únicamente demuestran un estado fallido y que para aquellas personas que creen que esta medida tiene a las personas tranquilas, los invitó a estar y dormir en el lugar una semana.

Edwin Lux, diputado de la UNE, manifestó: "Hablan de crimen organizado y armas de grueso calibre, pero yo no veo nada decomisado, ni plantaciones de droga destruidas... espero que no se inventen algo ahora y salgan con supuestos decomisos... hay muy poca rendición de cuentas".

Califica de guerrilleros

En tanto, el diputado Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), habló de guerrillas y y narcocultivos" y aseguró que el Gobierno necesita el Estado de Sitio para establecer la seguridad ciudadana en el lugar.

"Fue una típica emboscada guerrillera a la fuerza pública... pero que ahora están vinculados a narcocultivos", recalcó.