La conmovedora lucha de una joven por tratarse el cáncer

Dani se encuentra batallando contra el cáncer por segunda vez y reúne dinero con un emprendimiento para su nuevo tratamiento.

Daniela, quien prefiere que la llamen Dani, es una joven guatemalteca de 29 años y desde el 2016 que le detectaron leucemia ha estado batallando con la enfermedad, había logrado realizarse un trasplante de médula en México y logró mejoría por un tiempo. Pero se le ha vuelto a detectar el cáncer y está recaudando fondos para volver a México y recibir tratamiento. Ha creado una venta de ropa en redes sociales para reunir el dinero.

Su primer tratamiento de quimioterapias lo logró financiar con el seguro médico de su mamá, quien es madre soltera. También se vendió un terreno que la mamá tenía. Y con ello había logrado tener mejoría. Sin embargo ha tenido reincidencias en 2020 y 2021 debido a que no podía realizar un viaje a México por la pandemia del Covid.

La joven creo su emprendimiento denominado "Entre Cosas" donde vende ropa deportiva y casual para mujer. Con este proyecto había logrado recaudar fondos para su primer tratamiento en México que fue un trasplante, por lo que espera poder volver a recibir apoyo de sus seguidores y de más personas que puedan ayudarle.

En la página de su emprendimiento publicó un mensaje que dice "Yo soy Dani selecciono la ropita que subimos, respondo sus mensajes, empacó y envío sus paquetitos con mucho amor! El año pasado muchas de ustedes me conocieron por mi transplante de Medula y me ayudaron con todas sus compras a conseguirlo, hace unos días me enteré que tengo cáncer de nuevo pero seguimos trabajando con todas las ganas y amor del mundo".

Dani explica que los tratamientos para enfermos con leucemia son de los más costosos en Guatemala en comparación a otros tipos de cáncer. Refiere que pueden alcanzar los Q3 millones.