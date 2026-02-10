INVAL publica libro sobre personajes históricos de Antigua Guatemala

-

Un proyecto estudiantil se convirtió en el libro "Personajes ilustres de La Antigua Guatemala", obra que recopila la historia de figuras coloniales y personajes destacados para acercar el legado cultural de la ciudad a nuevas generaciones.

Todo comenzó como un proyecto del seminario fijado como uno de los requisitos para completar la carrera de diversificado en el Instituto Normal para Varones Antonio Larrazábal (INVAL).

Bajo la orientación del profesor Manuel Estrada, los graduandos acometieron la tarea de investigar y recopilar los datos relacionados con 15 personajes sobresalientes de la época colonial.

Asistentes se llevaron un ejemplar gratuito del libro presentado. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Algunos nombres les resultaron familiares, como el del Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt y el arquitecto mayor Diego de Porres.

Otros demandaron mayor búsqueda en bibliotecas, como el presbítero Mariano Navarrete y la poeta sor Juana de Maldonado y Paz, nacida en el barrio La Concepción, cuya existencia se debatió por décadas hasta que fue demostrada por la escritora Luz Méndez de la Vega.

El Santo Hermano Pedro de San José de Betancourt se incorporó a la religiosidad popular del país. (Foto: RR SS)

Al final, el trabajo se presentó ante maestros y padres de familia, los estudiantes fueron felicitados por su dedicación y al tiempo recibieron sus diplomas al graduarse.

Sin embargo, permaneció latente la inquietud de darlo a conocer ante un público más amplio, y en las primeras semanas del año se cristalizó como el libro Personajes ilustres de La Antigua Guatemala.

A circular

El profesor Estrada, ahora director del centro educativo conocido como Complejo Antonio Larrazábal, resaltó el trabajo hecho por sus exalumnos durante la presentación, llevada a cabo en el centro educativo.

"Es una obra que permite no solo saber de nuestra historia, sino enaltecerla", manifestó ante el público y autoridades locales.

Exinvalistas trasladaron al papel la investigación hecha hace 20 años. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Aparte de los personajes coloniales, se incluyó a la profesora Olimpia Leal, el escritor César Brañas y el poeta Luis Cardoza y Aragón.

El exalumno José María Juárez resaltó la importancia del contenido y valoró que ya esté al alcance de la población.

Su primer tiraje consistió en mil ejemplares, los cuales son distribuidos sin costo alguno en el Centro Cultural de Antigua (otrora Casa de la Cultura).

La existencia de sor Juana de Maldonado y Paz fue comprobada por la poeta Luz Méndez de la Vega. (Foto: RR SS)

En la medida en que la población acepte el material, existe la alternativa de que se mande a imprimir otro tiraje, con el fin de que llegue al público interesado.

Al hojear la obra, el lector recreará cerca de 200 años de historia de la ciudad antaño conocida como Santiago de los Caballeros de Goathemala.

Se enterará de que aparte de introducir la primera imprenta en Guatemala en 1660, el obispo fray Payo Enríquez de Rivera llegó a ocupar el cargo de virrey de Nueva España (México) de 1673 a 1680.

Autoridades municipales y del INVAL participaron en la entrega del libro. (Foto: Miguel López/Colaborador)

También seguirá los pasos del poeta Rafael Landívar y Caballero por tierras mesoamericanas hasta su exilio en Bolonia, Italia, donde acudió al latín como su lengua literaria para evocar el suelo natal en su Rusticatio mexicana.

Y si es invalista, también seguirá de cerca las peripecias del canónico Antonio Larrazábal y Arrivillaga cuando representó a la Capitanía General en las Cortes de Cádiz, a donde asistió como diputado en 1811, tras haber tomado posesión del cargo el año anterior.

La distribución gratuita del libro busca motivar a jóvenes y lectores a interesarse por la historia local, promoviendo la lectura y el rescate de la memoria histórica de Antigua Guatemala entre nuevas generaciones y visitantes.