El jugador del Real Madrid que rechazó ampliar contrato ya tiene nuevo equipo

El delantero nacido en Mallorca tenía varias opciones encima de la mesa y ya se ha decidido.

Marco Asensio ya ha tomado una decisión. El jugador abandonará el Real Madrid y empezará una nueva aventura lejos del club blanco, en el que ha pasado siete temporadas.

Los primeros indicios apuntaban a que Asensio formaría parte del círculo que habla español en el Aston Villa, dirigido por Unai Emery. Sin embargo, tras varios meses de negociaciones, el jugador ha comunicado al club inglés que no aceptará su oferta.

El futbolista español se despide del Real Madrid y tras comunicarle al Aston Villa que no irá a la Premier League, el camino lo dirige hacia París.

Ya sin Messi y probablemente sin Neymar, el atacante tiene la intención de seguir en la Liga de Campeones, competición que le ha dado las grandes alegrías de su carrera jugando en el Real Madrid.

Le dice "sí" al PSG

Las reuniones se han repetido en los últimos días y tras la negativa al Aston Villa, se supo que Asensio será jugador del PSG con un contrato de larga duración.

Cabe que recordar que Asensio llegaría como agente libre al conjunto francés, por lo que el ahorro en el traspaso se verá reflejado en su salario.

Sin embargo, también existen numerosos detractores que critican con dureza la decisión del club parisino.

Jerome Rothen, exjugador del PSG, ha sido una de las personalidades que más en contra se han posicionado con su fichaje.

"Me gusta Asensio. En el Madrid no fue titular porque había gente más fuerte. Pero sí viene al PSG, no viene por las razones correctas", ha confesado.

"A Asensio le da igual la camiseta del PSG, solo le importa el dinero", afirmó Rothem.

Este domingo 4 de junio, contra el Athletic Club, Asensio se despedirá del Bernabéu antes de aterrizar en París. El partido será a las 10:30 am hora de Guatemala.