¡Florece tu sueño! Cómo Astrid y Mariela transformaron un pasatiempo en un negocio

¡Inspírate con la historia de éxito de las emprendedoras Astrid y Mariela! Las hermanas son expertas en personalizar regalos y detalles

Lo que comenzó como un pasatiempo para sorprender a familiares y amigos con pequeños obsequios, se transformó en un emprendimiento consolidado para Astrid y Mariela Aldana, vecinas de Morales, Izabal.

Ambas recuerdan que hace 7 años, un 14 de febrero, instalaron una venta de flores bajo una sombrilla en la calle principal. Hoy, su negocio, El Ático Azul, ha crecido tanto que en fechas especiales llegan a montar hasta dos toldos.

Actualmente, elaboran arreglos florales con globos, cajas y una gran variedad de diseños, lo que permite a cada cliente elegir un obsequio único. También se apoyan en redes sociales, desde donde reciben pedidos y coordinan entregas incluso hacia otros municipios.

El emprendimiento familiar ha crecido hasta convertirse en referente en fechas especiales. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

En su experiencia como emprendedoras, Astrid y Mariela destacan la importancia de empezar con lo que se tiene, pues aseguran que muchas veces la clave no está en el capital inicial, sino en la creatividad, la constancia y las ganas de mejorar.

Subrayan también que para sostener un negocio en el tiempo es fundamental escuchar al cliente, ser organizadas y trabajar con disciplina y pasión, aun en los días difíciles.

Respecto a los errores más comunes, aconsejan no imitar a otros, no mezclar las finanzas personales con las del negocio y dar siempre el valor justo al propio trabajo.

El Ático Azul refleja la constancia y el trabajo duro de ambas hermanas. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Asimismo, consideran que la innovación es esencial, ya que los clientes buscan detalles únicos; por ello, adaptan colores, empaques y colecciones en cada fecha especial.

A quienes aún dudan en emprender aconsejan: "Atrévanse. Cada paso, por pequeño que sea, trae aprendizaje y satisfacción", dijo Astrid.

Al respecto, Gerson Miranda, promotor de cursos de emprendimiento en Morales, destacó que, además de la creatividad, es fundamental que los emprendedores reciban formación en educación financiera, aprendan a calcular costos y busquen oportunidades para ampliar su clientela.

Su creatividad ha cautivado a cientos de clientes de distintas localidades. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

"De esa forma pueden optimizar sus ganancias con precios accesibles y asegurar la sostenibilidad de sus negocios", puntualizó.

En ese camino va El Ático Azul, que se consolida como una opción muy buscada en celebraciones como el Día del Cariño, el Día de la Madre, el día de las flores amarillas (21 de septiembre), y más recientemente, Día de la Novia (1 de agosto).

Con un catálogo digital disponible, los clientes pueden elegir entre diferentes diseños o personalizarlos según su preferencia. Quienes deseen comunicarse con las emprendedoras al 4696-9245 o a través de sus redes sociales.