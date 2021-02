¿Quieres mantener tu carro al 100? Evita cometer estos errores

Si buscas alargar la vida de tu auto y mantenerlo en perfectas condiciones, hay muchos hábitos que debes dejar a un lado y otros que debes optar.

Lo común es estar pendientes de la gasolina y su servicio, pero existen otros aspectos que debes tener en cuenta para que no quedarte varado por algún desperfecto mecánico.

¡Consejos!

Nunca manejes con la reserva del tanque: siempre trata de tener el tanque arriba de la mitad. Entre menos aire exista en el tanque, menos va a ser la evaporación de la gasolina y te va a durar más.

No dejes la mano sobre la palanca de velocidades: el peso de tu cuerpo sobre la palanca de velocidades puede hacer que se desgaste mucho más rápido.

No conduzcas con llantas con poco aire: esto no sólo ocasiona un daño en los rines, en los amortiguadores, en los ejes y gasta más combustible, también es riesgoso porque reduce la adherencia del auto al suelo, lo que puede provocar accidentes.

Debes estar pendiente sobre el estado de las llantas para saber el momento adecuado para cambiarlas. (Foto: Freepik)

No presiones el clutch cuando no es necesario: muchos conductores mantienen presionado el clutch cuando no es necesario. Esta práctica sólo lo desgastará más de lo necesario y podría hacer que deje de funcionar bien.

Frena con moderación: desgastar los frenos no solamente puede ser costoso económicamente, también puede provocar que la efectividad de los frenos disminuya y las posibilidades de sufrir un accidente aumenten.