Hombre consigue empleo gracias a un creativo dibujo de su hija

Como muchas familias alrededor del mundo, una pareja argentina perdió su trabajo durante las restricciones para evitar el Covid-19, por ello, una de sus hijas decidió promocionar a su papá a través de un dibujo para conseguirle empleo y lo logró.

Mailén de 9 años plasmó las habilidades de su papá en su obra y su acción se hizo viral.

La niña dibujó a su papá en un jardín, con una podadora de césped en las manos. El mensaje decía: "Corto Pasto", seguido de la frase: "Suerte papi" y el número de teléfono donde localizarlo.

La familia fue entrevistada por el medio argentino de televisión TN:

"Me llamaron para cortar el pasto, recibí mensajes de muy lejos, me desbordó", comentó Gustavo, el padre de la pequeña, agregando que ahora da mantenimiento hasta en 4 jardines al día.

"Cuando nos quedamos sin trabajo decidimos comprar una máquina y Mailén escuchó nuestras conversaciones, hizo un primer dibujo y salió algo de trabajo, pero luego bajó. Luego le pedí otro y le dije: 'ponele alma' y al parecer funcionó, lo publicamos en los grupos vecinales, hasta que lo publicaron en Twitter y ha llegado incluso a Australia, no pensamos que iba a tener tanta repercusión", dijo el orgulloso papá.

“Es más como un juego, dibujar me encanta. No es algo que me mandan a hacer, yo lo hago por diversión”, dijo Mailén cuando le preguntaron cómo se le ocurrió la idea.

La pequeña envió un saludo a sus maestros y compañeros, ya que por el momento recibe las clases por zoom.

Ella explicó que luego de estudiar dibuja y es su pasión, además de jugar con sus primos y ver televisión.

"Cuando mi papá me contó que lo llamó un cantante y que íbamos a salir en la tele me emocioné", dijo.

Gustavo trabajaba como suplente en la supervisión de edificios, luego comenzó a vender repuestos, pero ahora, debido a la crisis, realiza todo tipo de labores.

