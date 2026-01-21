Construcción y sector financiero lideran el crecimiento de la economía guatemalteca

-

El dinamismo de la economía guatemalteca se apoya en una base diversificada donde la inversión en infraestructura, el auge de los servicios de exportación y una manufactura en expansión compensan las incertidumbres del mercado global.

Guatemala se posiciona como una de las economías más dinámicas y resilientes de la región al cierre de 2025. Según el último informe de "Resultados Macroeconómicos 2025 y Perspectivas 2026", presentado por el Banco de Guatemala (Banguat), el país no solo superó sus proyecciones iniciales, sino que se prepara para mantener un ritmo de crecimiento constante del 4.1% para el próximo año.

Este desempeño sitúa a la nación por encima del promedio mundial (3.2%) y del de América Latina (2.4%), consolidando un escenario de estabilidad a pesar de los desafíos globales.

Los motores del crecimiento

Según los datos del Banguat, el 2025 ha sido un año de expansión para diversos sectores clave. La Construcción lideró el dinamismo con un impresionante crecimiento del 8.7%, impulsado en gran medida por proyectos de vivienda y obra pública.

Le siguieron de cerca las Actividades Financieras y de Seguros con un 8.3%, y el sector de Alojamiento y Servicios de Comidas, que alcanzó un 7.9%, reflejando una recuperación robusta del turismo y el consumo interno.

Las actividades financieras y de seguros reportan un 8.3% de crecimiento durante 2025. (Foto: Canva/Soy502)

Otros sectores con desempeño notable incluyeron las actividades profesionales, científicas y técnicas (6.0%), junto al transporte y almacenamiento (5.4%). Este crecimiento diversificado ha permitido que el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) mantenga una tendencia positiva, acumulando un 4.1% a octubre de 2025.

Perspectivas para 2026

Para el año 2026, las proyecciones mantienen el optimismo con un valor central de crecimiento del 4.1%. Un cambio significativo se espera en la Industria Manufacturera, que pasaría de crecer un 2.7% en 2025 a un 4.0% en 2026.

Según las autoridades del Banguat, esta mejora responde en parte a la baja de aranceles en productos textiles y agrícolas hacia los Estados Unidos, sector que representa casi un tercio de las exportaciones a dicho país.

Según el Banguat la baja de aranceles en productos textiles y agrícolas hacia los EE. UU., beneficia el crecimiento. (Foto: Canva/Soy502)

El sector servicios también jugará un papel crucial. Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), destacó que servicios como los contact centers seguirán impulsando la economía con tasas de crecimiento de entre el 6% y 7%.

"El hecho de que estemos creciendo no solo más de lo que habíamos proyectado, sino por encima del potencial, que es de 3.5%, es claramente una buena noticia para Guatemala, especialmente considerando que nuestros principales socios comerciales no tienen la misma dinámica", enfatizó el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, durante su presentación en diciembre.

González Ricci reiteró en que "este crecimiento está impulsado principalmente por el consumo privado y el gasto público, así como por el dinamismo previsto en las exportaciones, a pesar de un contexto internacional con elevados niveles de incertidumbre debido a las tensiones comerciales y geopolíticas".

Por su parte, Carballido subrayó el valor estratégico del sector servicios y la sofisticación del empleo para el futuro inmediato.

"Mucho del empuje de ese número tiene que ver con los contact centers, que crecen por dos razones: el número de empleos generados, que produce más volumen de trabajo, y el valor de los mismos. Los servicios más sofisticados se pagan mejor y esa es la relación que estamos viendo; es un crecimiento que no solo es en volumen, sino en la calidad de la oferta exportable del país", argumentó.

Los contact centers producen volumen de trabajo y constituyen parte fundamental del crecimiento. (Foto: Canva/Soy502)

Resiliencia y estabilidad monetaria

Acompañando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), Guatemala presenta una de las tasas de inflación más bajas de la región, la cual se situó en 1.65% a diciembre de 2025. Las Reservas Monetarias Internacionales continúan al alza, proyectándose en 34,122 millones de dólares para 2026, lo que garantiza la estabilidad del tipo de cambio, el cual se mantiene en un promedio de Q7.72 por US$1.00.

Cifras clave



Crecimiento del PIB (variación %):

2024: 3.7%

2025 (estimado): 4.1%

2026 (proyectado): 4.1%



Top 5 de sectores con mayor crecimiento en 2025:

Construcción: 8.7%

Actividades Financieras y de Seguros: 8.3%

Alojamiento y Servicios de Comidas: 7.9%

Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas: 6.0%

Transporte y Almacenamiento: 5.4%

Indicadores de estabilidad:

Inflación (Dic 2025): 1.65%

Tipo de cambio promedio: Q7.72 por US$1.00

Reservas Monetarias (proyección 2026): US$34,122 millones



