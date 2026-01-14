Anacafé proyecta exportar hasta 4.1 millones de quintales de café en la nueva cosecha

-

Se estima que para el año cafetalero 2025 - 2026, las exportaciones del aromático superen los 4 millones de quintales.

El presidente de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), Andrés Destarac, informó este miércoles, durante una conferencia de prensa, que para el año cafetalero 2025-2026, que empieza el 1 de octubre de 2025 y concluye el 30 de septiembre de 2026, se esperan exportaciones estimadas de entre 4 millones y 4.1 millones de quintales.

De acuerdo con cifras de la entidad, en la cosecha anterior (2024-2025), se exportaron 3.73 millones de quintales de café oro, equivalentes a US$1,285 millones.

En cuanto a los precios del aromático, Destarac destacó que el rango permanezca entre US$330 y US$430, si las actividades comerciales se desarrollan con normalidad y sin el vaivén del cambio de aranceles, como sucedió en meses pasados.

Andrés Destarac, presidente de Anacafé, durante la conferencia de prensa. (Foto: Anacafé/Soy502)

"Gracias a Dios en Guatemala estamos sin tema arancelario adicional para las exportaciones hacia Estados Unidos" dijo el ejecutivo de Anacafé, al tiempo que calificó como una oportunidad para el café guatemalteco en el mercado estadounidense.

Por otro lado, el presidente de Anacafé refirió que, de acuerdo con los análisis de producción realizados por la institución, Guatemala mantiene condiciones favorables frente a otros países productores que enfrentan dificultades en materia productiva. Esta situación permitiría al país sostener su oferta exportable y aprovechar un entorno de precios internacionales que muestra señales de estabilidad.

Durante la actividad, se presentaron las proyecciones para el año cafetalero 2025 - 2026. (Foto: Anacafé/Soy502)

De acuerdo con Destarac, en la actualidad, Norteamérica recibe el 52% de las exportaciones guatemaltecas, aunque Guatemala mantiene una estrategia de diversificación que incluye a Europa, con el 26%, y Asia, con el 20%, lo que permite reducir riesgos ante eventuales cambios en el entorno internacional.

Como parte de la estrategia de apertura de nuevos mercados, se continúan evaluando países con potencial de crecimiento, como España, Países Bajos y del emirato árabe de Dubái, en línea con el posicionamiento del café guatemalteco como producto de especialidad.



Destinos diversificados

Durante el ejercicio del año cafetalero 2024-2025 el 52% del café guatemalteco de exportación tuvo como principal destino el mercado norteamericano, en donde 42% se vendió en Estados Unidos y el restante 10% en Canadá.

El mercado europeo representó el 2%, destacando entre los principales compradores cuatro países: Bélgica con %, Italia con 5%, Alemania con 3% y Francia con 1.7%.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones guatemaltecas de café. (Foto: Anacafé/Soy502)

En cuanto al Asia, en donde continúa creciendo el interés por el aromático nacional, se consumió el 20% del total de las exportaciones del período mencionado, destacando Japón con 11%, Corea del Sur con 4% y la República de Chia Taiwán con 2%.

Según se indicó durante la conferencia de prensa, la participación guatemalteca en las principales ferias internacionales de cafés especiales ha permitido llegar a más de 800 mil consumidores a nivel mundial, lo que ha impulsado el consumo y demanda del grano guatemalteco en el exterior.