Consuelo Porras queda fuera de la CC, tras dos intentos

La fiscal general Consuelo Porras buscaba llegar a la CC, pero en los dos intentos quedó fuera.

La actual fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, dejará el cargo en mayo próximo que concluya su mandato.

Y antes de dejar el puesto, se postuló como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) por medio de dos instancias, primero ante el Consejo Superior Universitario (CSU) y luego por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En ambas instancias no logró los votos, por lo que quedó fuera de integrar la CC.

Busca reelección

Porras también presentó papelería para el proceso de elección de Fiscal General, ante la Comisión de Postulación.

La Postuladora aún está en el proceso de revisión de expedientes, posteriormente calificarán los mismos. Hasta el momento, Porras sigue en el proceso.

Esta Comisión tiene que elaborar una nómina de seis aspirantes y enviarla al presidente Bernardo Arévalo, quien nombrará al reemplazo de Porras.

Debido a la relación fragmentada entre MP y Ejecutivo, la designación de Porras por parte del gobernante, es algo que podría no suceder y por lo tanto Porras, al salir del MP se quedaría sin un cargo que le garantice inmunidad.