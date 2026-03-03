Este es el perfil de las magistradas de la CC designadas por la CSJ

-

La CSJ designó a magistrado titular y suplente para la CC y optó por dos personajes conocidos.

Dina Josefina Ochoa Escribá y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez fueron designadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Tanto Ochoa como Paniagua son actuales magistradas de la CC y continuarán en el cargo por esta nueva designación.

Dina Josefina Ochoa Escribá

Es magistada de la CC desde 2016, cuando fue designada a un primer período por el entonces presidente Jimmy Morales. En 2021 fue electa nuevamente, pero esa vez por el Congreso de la República. Ahora asumirá un tercer período que concluye en 2031, mientras que de 2018 a 2019 fue presidenta de la CC.

Abogada y Notaria

Magister en Derecho de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia

Magister en Derecho Penal

Doctorado en Derecho

Además, es docente en la Licenciatura Ciencias Jurídica y Sociales, Maestría y Doctorado en Género y Justicia, en la Universidad Mariano Gálvez desde 2008.

Dina Ochoa suma un tercer período en la CC. (Foot: Guatemala Visible)

Magistrada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez

Es magistrada suplente de la CC desde 2021 cuando fue electa por el Colegio de Abogados y Notarios.

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales

Abogada y notaria

Magister en Derecho Penal y Procesal Penal

Doctora en Derecho Constitucional

Juez de Asuntos Municipales

Además, fue asesora del Ministerio de Gobernación en 2018.