Este es el perfil de las magistradas de la CC designadas por la CSJ

La CSJ designó a magistrado titular y suplente para la CC y optó por dos personajes conocidos.
Te interesa: La advertencia de EE.UU. por las elecciones de segundo grado
Dina Josefina Ochoa Escribá y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez fueron designadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Tanto Ochoa como Paniagua son actuales magistradas de la CC y continuarán en el cargo por esta nueva designación.
Dina Josefina Ochoa Escribá
Es magistada de la CC desde 2016, cuando fue designada a un primer período por el entonces presidente Jimmy Morales. En 2021 fue electa nuevamente, pero esa vez por el Congreso de la República. Ahora asumirá un tercer período que concluye en 2031, mientras que de 2018 a 2019 fue presidenta de la CC.
- Abogada y Notaria
- Magister en Derecho de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia
- Magister en Derecho Penal
- Doctorado en Derecho
Además, es docente en la Licenciatura Ciencias Jurídica y Sociales, Maestría y Doctorado en Género y Justicia, en la Universidad Mariano Gálvez desde 2008.
Magistrada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
Es magistrada suplente de la CC desde 2021 cuando fue electa por el Colegio de Abogados y Notarios.
- Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales
- Abogada y notaria
- Magister en Derecho Penal y Procesal Penal
- Doctora en Derecho Constitucional
- Juez de Asuntos Municipales
Además, fue asesora del Ministerio de Gobernación en 2018.