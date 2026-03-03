Versión Impresa
Este es el perfil de las magistradas de la CC designadas por la CSJ

  • Por Dulce Rivera
03 de marzo de 2026, 12:59
Las magistradas de la CC, Dina Ochoa y Claudia Palencia, continuarán en el cargo, fueron electas para otro período. (Foto: CC)

La CSJ designó a magistrado titular y suplente para la CC y optó por dos personajes conocidos. 

Dina Josefina Ochoa Escribá y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez fueron designadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). 

Tanto Ochoa como Paniagua son actuales magistradas de la CC y continuarán en el cargo por esta nueva designación. 

Dina Josefina Ochoa Escribá

Es magistada de la CC desde 2016, cuando fue designada a un primer período por el entonces presidente Jimmy Morales. En 2021 fue electa nuevamente, pero esa vez por el Congreso de la República. Ahora asumirá un tercer período que concluye en 2031, mientras que de 2018 a 2019 fue presidenta de la CC. 

  • Abogada y Notaria 
  • Magister en Derecho de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia
  • Magister en Derecho Penal 
  • Doctorado en Derecho 

Además, es docente en la Licenciatura Ciencias Jurídica y Sociales, Maestría y Doctorado en Género y Justicia, en la Universidad Mariano Gálvez desde 2008.

Dina Ochoa suma un tercer período en la CC. (Foot: Guatemala Visible)
Magistrada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez

Es magistrada suplente de la CC desde 2021 cuando fue electa por el Colegio de Abogados y Notarios. 

  • Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales 
  • Abogada y notaria 
  • Magister en Derecho Penal y Procesal Penal 
  • Doctora en Derecho Constitucional 
  • Juez de Asuntos Municipales 

Además, fue asesora del Ministerio de Gobernación en 2018. 

Claudia Paniagua iniciará un segundo período en la CC. (Foto: Guatemala Visible)
