¡Paso bloqueado! Contenedor se desprende y afecta el tránsito en ruta al Pacífico

Ambos carriles con dirección hacia el sur se encuentran obstaculizados por el contenedor desprendido.
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Un percance vial ocurrió la mañana de este viernes 17 de julio en el kilómetro 32 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
En ese lugar se desprendió un contenedor de un cabezal y el mismo quedó cruzado en ambos carriles con dirección hacia el sur del territorio nacional.
Esto ha provocado congestionamiento en el sector, por lo que las autoridades han habilitado un carril reversible para que los vehículos puedan continuar su marcha.
Brigadas de las Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentran en el área atendiendo la emergencia y agilizando el tránsito.
Se recomienda conducir con precaución para evitar accidentes y mayores complicaciones en el sector.