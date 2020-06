JMT es una marca que en la actualidad ha ido en constante crecimiento con su línea de camiones JMT en Guatemala.

Debido a la excelente aceptación de la marca Continental Motores, representante de la marca Volkswagen y desde hace 3 años de Camiones JMT, anuncia el ingreso de nuevos productos a su portafolio.

Las paneles y los microbuses Touring, han sido desarrollados por los ingenieros de Jiangxi Motors Corporation bajo los más altos estándares de calidad y respaldados por más de 70 años de experiencia.

(Imagen cortesía: Continental Motores)

Los camiones de 2.5 a 3.4 toneladas de capacidad en sus líneas New Carrying y Carrying Plus, ofrecen un eficiente consumo de combustible, al mismo tiempo que brindan el confort que los usuarios exigen. Además, ofrecen cerradura central, mandos de audio al volante, aire acondicionado, asientos de tela de lujo, cabinas más amplias y cómodas, entre otros detalles.

“ Conocemos las necesidades de nuestros clientes, es por eso que traemos nuevos modelos innovadores y versátiles para cubrir nuevos nichos de mercado. ” Erick Pérez , gerente de Mercadeo de Continental Motores.

JMT es el camión de mayor crecimiento anual en ventas en otros países de Latinoamérica, especialmente en el segmento de las PYMES. La razón es el bajo precio ya que va desde los Q89 mil 900 en cabina sencilla y dos toneladas de carga, hasta los Q180 mil en microbuses full equipo de 15 pasajeros.

Este último, con tecnología ABS, EBD y BA, aire acondicionado de doble zona, vidrios eléctricos, cerradura central con apertura a distancia, butacas con apoya cabezas y cinturones de tres puntos para piloto y pasajeros. Utiliza el motor japonés 4JB1 de 2.8 c.c. TDI de riel común en su fabricación.

Disponibles en Guatemala

Actualmente, Continental Motores y JMT ofrecen los tres modelos de camiones con mayor demanda del mercado en el país.

Estos modelos son el New Carrying de 2.5 toneladas 10 Pies, el Carrying Plus de 3.4 toneladas 12 Pies y el Carrying Plus de 3.4 Toneladas 14 Pies, full equipo.

Por otro lado, ahora complementa su Line Up con las paneles Touring de 6 y 8 metros cúbicos de carga y el microbús de 15 y 17 pasajeros Touring Full Equipo.

(Imagen cortesía: Continental Motores)

La respuesta a la situación actual

Continental Motores presenta la oportunidad de obtener el financiamiento adecuado a cualquier economía por medio de todos los bancos y financieras del país. A partir de este 2020 cerraron convenio comercial con Banrural.

Puedes visitarlos en Boulevard Liberación 5-45 zona 9, o contacta a uno de sus asesores de ventas directamente en este link: https://wa.me/50254111129.