Continental Motores presenta oficialmente la familia 212 en Guatemala

Continental Motores realizó el lanzamiento oficial de 212 en Guatemala, asumiendo la representación y comercialización oficial de la marca en el país. La presentación se llevó a cabo en el Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá, donde los invitados tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el desempeño de la marca.
A Guatemala llegan dos versiones del modelo 212: Comfortline y Highline, ambas equipadas con motor 2.0 turbo diésel con intercooler, transmisión automática de 8 velocidades ZF, 168 HP, 415 Nm de torque, sistema 4x4 conectable y una arquitectura concebida para el off-road, con hasta 850 mm de profundidad de vadeo y múltiples modos de manejo para enfrentar distintos tipos de terreno.
La versión Comfortline ofreció un balance entre confort, tecnología y desempeño, incorporando equipamiento como visión panorámica 360, panel de instrumentos LCD de 10.25", pantalla central de 12.3", aire acondicionado automático, carga inalámbrica, y asientos en cuero microfibra con funciones de calefacción y ventilación.
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Por su parte, la versión Highline elevó la propuesta para un perfil más exigente en aventura y desempeño, con elementos diferenciadores como bloqueo diferencial delantero, estribos laterales eléctricos, sunroof, winch y luz auxiliar exterior.
Con esta incorporación, Continental Motores fortaleció su oferta automotriz en Guatemala con una alternativa dirigida a conductores que valoran la aventura, la resistencia y la auténtica capacidad fuera de camino.
Para conocer de cerca esta nueva marca y agendar una prueba de manejo, puedes escribir al WhatsApp: 2420-2424 o puedes enterarte de las diversas actividades que tendrán por el lanzamiento, a través de sus redes sociales.