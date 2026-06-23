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Continental Motores presenta oficialmente la familia 212 en Guatemala

  • Por Content Marketing Soy502
  • Gracias a:
23 de junio de 2026, 15:30
(Fotografía: Content Marketing Soy502)

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Continental Motores realizó el lanzamiento oficial de 212 en Guatemala, asumiendo la representación y comercialización oficial de la marca en el país. La presentación se llevó a cabo en el Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá, donde los invitados tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el desempeño de la marca.

Continental Motores, lanzamiento, 212, Comfortline, Guatemala, Soy502
(Fotografía: Content Marketing Soy502)

A Guatemala llegan dos versiones del modelo 212: Comfortline y Highline, ambas equipadas con motor 2.0 turbo diésel con intercooler, transmisión automática de 8 velocidades ZF, 168 HP, 415 Nm de torque, sistema 4x4 conectable y una arquitectura concebida para el off-road, con hasta 850 mm de profundidad de vadeo y múltiples modos de manejo para enfrentar distintos tipos de terreno.

Con 212 dimos un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación en Guatemala. Nos entusiasma presentar una marca con identidad propia, gran capacidad todoterreno y una propuesta de valor muy atractiva para el mercado.
Edson Gaitán
, gerente de la marca para Guatemala.

La versión Comfortline ofreció un balance entre confort, tecnología y desempeño, incorporando equipamiento como visión panorámica 360, panel de instrumentos LCD de 10.25", pantalla central de 12.3", aire acondicionado automático, carga inalámbrica, y asientos en cuero microfibra con funciones de calefacción y ventilación.

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Por su parte, la versión Highline elevó la propuesta para un perfil más exigente en aventura y desempeño, con elementos diferenciadores como bloqueo diferencial delantero, estribos laterales eléctricos, sunroof, winch y luz auxiliar exterior.

No se trata solo de verse aventurero, sino de verdaderamente serlo. Ese es el espíritu de 212 y quisimos que el mercado guatemalteco lo descubriera y lo experimentara de primera mano.
Edson Gaitán
, gerente de la marca para Guatemala.

Con esta incorporación, Continental Motores fortaleció su oferta automotriz en Guatemala con una alternativa dirigida a conductores que valoran la aventura, la resistencia y la auténtica capacidad fuera de camino.

Continental Motores, lanzamiento, 212, Comfortline, Guatemala, Soy502
(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Para conocer de cerca esta nueva marca y agendar una prueba de manejo, puedes escribir al WhatsApp: 2420-2424 o puedes enterarte de las diversas actividades que tendrán por el lanzamiento, a través de sus redes sociales.

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