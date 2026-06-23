Continental Motores presenta oficialmente la familia 212 en Guatemala

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Continental Motores realizó el lanzamiento oficial de 212 en Guatemala, asumiendo la representación y comercialización oficial de la marca en el país. La presentación se llevó a cabo en el Parque Ecológico Jacarandas de Cayalá, donde los invitados tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el desempeño de la marca.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

A Guatemala llegan dos versiones del modelo 212: Comfortline y Highline, ambas equipadas con motor 2.0 turbo diésel con intercooler, transmisión automática de 8 velocidades ZF, 168 HP, 415 Nm de torque, sistema 4x4 conectable y una arquitectura concebida para el off-road, con hasta 850 mm de profundidad de vadeo y múltiples modos de manejo para enfrentar distintos tipos de terreno.

“ Con 212 dimos un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación en Guatemala. Nos entusiasma presentar una marca con identidad propia, gran capacidad todoterreno y una propuesta de valor muy atractiva para el mercado. ” Edson Gaitán , gerente de la marca para Guatemala.

La versión Comfortline ofreció un balance entre confort, tecnología y desempeño, incorporando equipamiento como visión panorámica 360, panel de instrumentos LCD de 10.25", pantalla central de 12.3", aire acondicionado automático, carga inalámbrica, y asientos en cuero microfibra con funciones de calefacción y ventilación.

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Por su parte, la versión Highline elevó la propuesta para un perfil más exigente en aventura y desempeño, con elementos diferenciadores como bloqueo diferencial delantero, estribos laterales eléctricos, sunroof, winch y luz auxiliar exterior.

“ No se trata solo de verse aventurero, sino de verdaderamente serlo. Ese es el espíritu de 212 y quisimos que el mercado guatemalteco lo descubriera y lo experimentara de primera mano. ” Edson Gaitán , gerente de la marca para Guatemala.

Con esta incorporación, Continental Motores fortaleció su oferta automotriz en Guatemala con una alternativa dirigida a conductores que valoran la aventura, la resistencia y la auténtica capacidad fuera de camino.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Para conocer de cerca esta nueva marca y agendar una prueba de manejo, puedes escribir al WhatsApp: 2420-2424 o puedes enterarte de las diversas actividades que tendrán por el lanzamiento, a través de sus redes sociales.