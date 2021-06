Continuan las disputas entre Estados Unidos y Nayib Bukele

Nayib Bukele asegura que fue un error confiar en la OEA y Estados Unidos se preocupa por la postura del mandatario centroamericano.

La OEA negó el lunes haber contratado a un exalcalde procesado penalmente en El Salvador, cuya anunciada designación como asesor motivó a que el gobierno salvadoreño pusiera fin a la comisión contra la corrupción acordada con el organismo regional.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por Luis Almagro, precisó que Ernesto Muyshondt no fue contratado por esa entidad, como aseguró el viernes el gobierno de Nayib Bukele al romper el acuerdo que creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

"Debe quedar claro que el señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la Organización", dijo la oficina de Almagro en un comunicado, señalando que "solamente" se le ofreció un contrato honorario que "nunca se firmó".

"La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país", afirmó.

Almagro anunció el jueves en Twitter que Muyshondt, exalcalde de San Salvador (2018-2021), había "acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de la OEA".

La acusación de Bukele

Un día después, Bukele acusó a Almagro de promover la impunidad en El Salvador al nombrar a un "criminal" en su equipo, y rompió el convenio que creó la CICIES, instalada en septiembre de 2019 a pedido del gobierno salvadoreño con asistencia técnica de la OEA.

Al rechazar esta decisión, la Secretaría General de la OEA acusó el lunes al gobierno de Bukele de tomar acciones para "impedir avances" en las denuncias de corrupción en su contra y de "procurar inducir" a la CICIES a investigar "exclusivamente" a políticos de la oposición.

La oficina de Almagro destacó "el asfixiamiento" de la fiscalía general a la CICIES en las últimas semanas, "cercenando completamente sus posibilidades de investigación".

La decisión de acabar con la CICIES ocurre en momentos que la OEA y buena parte de la comunidad internacional cuestiona a Bukele por tratar de concentrar el poder con ayuda de la Asamblea Legislativa, que el mes pasado destituyó a un grupo de magistrados y al fiscal general.

Muyshondt enfrenta un proceso penal desde febrero de 2020. Es acusado de reunirse con líderes pandilleros antes de las elecciones presidenciales de 2014 para negociar, presuntamente mediante el pago de dinero, el voto de esos grupos delictivos en los comicios.

El exalcalde del partido Arena, quien siempre negó haber negociado con grupos criminales, fue detenido el viernes señalado de delitos relacionados con la hacienda pública y permanece en un calabozo de la policía. El opositor se declaró "preso político" al momento de su arresto.