Bukele le responde a EE.UU. luego de retirarle ayuda a El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hizo fuertes declaraciones sobre la decisión que tomó Estados Unidos para retirarle la ayuda al país centroamericano.

A través de su cuenta de Twitter, Nayeb Bukele, reaccionó ante la decisión que tomó Estados Unidos, mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), en donde aseguraron que se redirigirá la cooperación que proporcionaba a la Policía y otra entidad estatal de El Salvador, a la sociedad civil para combatir la corrupción, tras cuestionar decisiones del Congreso, cuya mayoría es afín al mandatario.

Ante ello, Bukele indicó: "Qué bueno que (las organizaciones civiles) reciban financiamiento extranjero (de EE.UU.), porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo", escribió en sus redes.

"Cada quien invierte en sus prioridades", insistió el mandatario.

Para Bukele, "las ONG cambian de nombre, ahora se llaman OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil)". Y esto, según él, se debe a que "el nombre ONG ya estaba muy desprestigiado".

Las ONG cambian de nombre, ahora se llaman OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil).



*El nombre ONG ya estaba muy desprestigiado.



Qué bueno que reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo.



Cada quien invierte en sus prioridades. — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 21, 2021

El mandatario se preguntó si el cese de la ayuda: "¿Es el plan real para crear más inmigración?.

"Si le preguntan a CUALQUIER salvadoreño en la frontera de los Estados Unidos, cuál es la razón por la que huyó de su país, el 99.9 por ciento de ellos responderá: 1. Falta de trabajo 2. Inseguridad", reflexionó.

En ese sentido, valoró que "es muy revelador que @USAID eligió dejar de financiar ... ¡SEGURIDAD!", agregó.

En Estados Unidos viven 2.5 de los 3 millones de salvadoreños que residen en el exterior y el envío de sus remeses representa el 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, se lee en el pronunciamiento.

If you ask ANY Salvadoran at the United States border what is the reason they fled their country, 99.9% of them will answer:



1. Lack of a job

2. Insecurity



It’s very revealing that @USAID chose to stop funding... SECURITY!



Is the real plan to create more immigration? — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 21, 2021

El distanciamiento de Estados Unidos

Estados Unidos se distanció de Bukele, luego de que la recién instalada Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, destituyera el 1 de mayo a un grupo de magistrados y al fiscal general, provocando una condena internacional y de sectores de la oposición, que denunciaron un atropello a la separación de poderes.

"En respuesta (a las destituciones de funcionarios), USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública", informó en un comunicado Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).

La agencia de cooperación asegura que "tiene una profunda preocupación" con la decisión que adoptó la Asamblea Legislativa salvadoreña, y expresó "preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas".

USAID aseguró que el financiamiento de la Policía y del Instituto de Acceso a la Información "ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos", en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de Derechos Humanos.

"El respeto hacia un poder judicial independiente, el compromiso con la separación de poderes y una sociedad civil fuerte son componentes esenciales de cualquier democracia", subrayó USAID.

La funcionaria destacó que Estados Unidos "sigue firmemente comprometido con el apoyo a la gobernabilidad democrática", al colaborar con diversos sectores para "mejorar las condiciones económicas y de seguridad y para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica".

Días antes, la propia vicepresidenta Kamala Harris, había dicho que Washington debía "responder" a las decisiones adoptadas en El Salvador.