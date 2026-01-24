La Copa Argentina 2026 de polo, en Guatemala, tiene un claro favorito

-

Este jueves y viernes se disputaron en Las Canchas Polo Club, a orillas del Lago de Amatitlán, las primeras dos jornadas de la Copa República Argentina 2026, uno de los torneos más prestigiosos y de mayor tradición que se disputa en Guatemala. Al finalizar estos días competencia, el equipo de Los Pampas, con dos victorias, son claros favoritos para llevarse el título.

Este certamen, que simboliza la excelencia y la tradición del polo, cuenta con el apoyo de la Embajada de Argentina acreditada en Guatemala. (FOTO: Norvin Mendoza / Asociación de Polo de Guatemala)

El primer encuentro de la competición enfrentó a Los Pampas contra Chacarreros, llevándose la victoria Los Pampas, con un cerrado marcador de 5-4. El gol definitivo lo marcó Mateo Lalor, en los últimos segundos del cuarto chukkers.

La Albiceleste y Mapuches se enfrentaron en el segundo partido del certamen. En esa ocasión, el triunfo se lo llevó La Albiceleste, también por marcador de 5-4. El encuentro también fue muy disputado, y se definió en los últimos instantes del partido.

Cinco equipos son los que luchan por el título de la Copa República de Argentina, en Las Canchas Polo Club. Cada conjunto está compuesto por cuatro jinetes. (FOTO: Norvin Mendoza / Asociación de Polo de Guatemala)

Este viernes se jugó solamente un encuentro. La jornada enfrentó a Las Pampas contra Tango Eterno. El marcador fue nuevamente de 5-4, favorable a Los Pampas. La figura de este partido fue, José Ignacio "El oso" Beltranena, quien marcó en cuatro ocasiones; mientras que, el quinto tanto fue anotado por Mateo Lalor.

Con estos marcadores, queda demostrado el alto nivel de juego que se ha impuesto durante los primeros partidos del certamen. Este sábado se jugarán dos encuentros, los que servirán para definir a los finalistas. Los enfrentamientos son: Tango Eterno conta Mapuches (10 horas) y Chacarreros contra La Albiceleste (11 horas).